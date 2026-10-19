Japón envía nave a lunas de Marte en misión para traer muestras de suelo

Un cohete H3 despega del Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima, al sur de Japón, el martes 20 de octubre de 2026. (Naoki Hiraoka/Kyodo News vía AP) AP

Cinco de las agencias espaciales del mundo unieron fuerzas para la misión de cinco años, que intentará posar un explorador robótico en Fobos, la mayor y más cercana de las dos diminutas lunas de Marte.

La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, que encabeza la misión, lanzó la nave antes del amanecer desde el principal puerto espacial del país, en la isla de Tanegashima. Una hora después, las autoridades declararon éxito cuando la nave se separó según lo previsto de la etapa superior del cohete. Los controladores de vuelo estallaron en aplausos.

Aunque la NASA ha logrado aterrizar con éxito nueve naves en Marte durante los últimos 50 años y China consiguió un aterrizaje en 2021, nadie ha llegado jamás a Fobos ni a Deimos. Y nadie ha conseguido traer muestras de Marte, y mucho menos de sus lunas.

Si tiene éxito, fragmentos de polvo, suelo y rocas de Fobos llegarán a la Tierra en 2031.

“Hay mucha adrenalina, mucha emoción y mucho ‘guau’”, manifestó el astrofísico de la NASA Tom Statler, quien participa en el proyecto.

Japón parte con ventaja, ya que cuenta en su haber con misiones que han traído muestras de asteroides.

La luna marciana Fobos es una pequeña roca irregular

Fobos es una roca con forma de papa de apenas unos 22 kilómetros (14 millas) de ancho. Examinar fragmentos de ella puede explicar cómo se formaron las lunas de Marte, y posiblemente lunas en otros lugares.

Bautizada MMX, por Martian Moons Exploration (Exploración de las Lunas Marcianas), la misión de 578 millones de dólares cuenta con una robusta nave espacial de 5 toneladas que debería llegar a Marte a mediados del próximo año. Se sincronizará con la estrecha órbita de Fobos alrededor del planeta rojo, antes de expulsar el rover franco-alemán llamado Idefix, en honor al terrier blanco de los cómics de Astérix.

Idefix, no más grande que un horno de microondas, caerá por sí solo sobre Fobos, rebotando durante varios minutos antes de detenerse en la extraordinariamente baja gravedad de la luna.

Qué ocurre después de que aterrice el rover Idefix

El rover de cuatro ruedas está diseñado para enderezarse si aterriza de cabeza. Sin embargo, todo queda en el aire si se hunde en suelo blando o queda atascado entre rocas, explicó Julien Baroukh, de la Agencia Espacial Francesa. Una vez que se despliegan los paneles solares del rover, el vehículo ya no puede enderezarse, añadió, razón por la cual se moverá a una velocidad de 1 milímetro por segundo (0,04 pulgadas por segundo).

Idefix servirá como un explorador, según Baroukh, mientras deambula por Fobos durante 100 días. Los controladores de vuelo japoneses quieren evitar el suelo polvoriento y el terreno accidentado cuando la nave nodriza —un módulo de aterrizaje estacionario de cuatro patas— descienda a la superficie para recoger muestras a finales de 2028 o 2029.

El módulo de aterrizaje pasará apenas dos horas en Fobos, perforando y aspirando al menos 10 gramos (un tercio de onza) de material, antes de despegar de vuelta al espacio. Estudiará Deimos durante una serie de sobrevuelos antes de abandonar el vecindario marciano en 2030 y regresar a la Tierra para entregar las muestras en 2031 en el desierto australiano.

Es una empresa peligrosa, con restos esparcidos a lo largo del camino. Y los nombres de las lunas no son precisamente tranquilizadores: Fobos es “miedo” en griego y Deimos significa “terror”. Son los hijos gemelos del dios de la guerra Ares —Marte en la mitología romana—.

Los científicos esperan aprender cómo se formaron las lunas de Marte

Rusia tropezó en sus tres intentos de llegar a Fobos, así como en muchos otros programas relacionados con Marte. En su única otra misión a Marte, Japón no logró colocar una nave en órbita alrededor del planeta rojo. Incluso la NASA ha tenido su cuota de fracasos en el intento de responder a la pregunta de si existió alguna vez vida en Marte.

Al estudiar las lunas de Marte, los científicos esperan averiguar si Fobos y Deimos se formaron tras una antigua colisión entre Marte y una roca espacial que lo golpeó. También es posible que las lunas sean asteroides errantes que quedaron atrapados por la gravedad marciana.

De cualquier modo, los científicos prevén encontrar rastros de Marte en Fobos, lo que haría de las muestras un irresistible 2x1 que debería ayudar a desentrañar la formación de planetas y lunas, y quizá incluso la receta de la vida. Los hallazgos ayudarán a dar forma a futuras misiones a Marte, incluidas las de astronautas, señaló la directora interina de ciencia planetaria de la NASA, Lindsay Hays.

“Es una oportunidad única en la vida. Formamos parte de la primera misión de retorno de muestras del sistema marciano”, afirmó Markus Grebenstein, jefe del rover de la Agencia Espacial Alemana.

Japón no es el único que busca reclamar las riquezas científicas contenidas en las rocas y el polvo del sistema marciano. China planea lanzar una misión de recolección de muestras de Marte en 2028, mientras que la NASA aún debate cómo recuperar los más de 30 tubos de muestras recogidos por el rover marciano Perseverance.

Japón y China podrían empatar en traer de vuelta muestras del sistema marciano. Ambos apuntan a 2031.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP