Jannik Sinner volverá a fines de diciembre en exhibición en Arabia Saudí antes de Australia

Jannik Sinner durante una rueda de prensa, el martes 10 de noviembre de 2026, en Milán. (Claudio Furlan/LaPresse vía AP) AP

Sinner no juega desde julio, cuando venció a Alexander Zverev en la final de Wimbledon . Se retiró del Abierto de Estados Unidos debido a una lesión en la rodilla derecha.

Los problemas persistentes en la rodilla retrasaron el regreso del tenista de 25 años y el mes pasado anunció que su temporada había terminado.

Zverev asumió la semana pasada el puesto número 1 del ranking, que Sinner había ocupado durante 95 semanas.

“El objetivo es ir a Australia. El objetivo también es quizá disputar un par de torneos antes”, comentó Sinner en un evento de un patrocinador en Milán el martes. “Pero tengo que respetar los protocolos por ahora, porque si nos apresuramos podríamos tener problemas más graves.

“Es la única información: que tengo que trabajar duro cada día para ese objetivo y luego ya veremos”, añadió.

Uno de esos torneos es el Six Kings Slam, una exhibición en Arabia Saudí que se pospuso hasta finales de diciembre debido al conflicto en Oriente Medio.

“Ese (es el objetivo), pero todos conocemos la situación que hay allí en este momento, que no es la mejor, así que esta no es nuestra decisión como jugadores, es una decisión más general”, declaró Sinner a The Associated Press.

“Pero creo que si queremos prepararnos para Australia (y) yo no juego desde Wimbledon, disputar algunos partidos antes podría ser muy útil”, añadió.

El Six Kings Slam reparte dinero, pero no otorga puntos para el ranking de la ATP. Sinner ganó la segunda edición del torneo el año pasado.

___

Vea aquí la cobertura completa de tenis de AP

FUENTE: AP