Jannik Sinner recupera el número 1 de Carlos Alcaraz y apunta al Abierto de Francia

Jannik Sinner celebra tras ganar un punto ante Jiri Lehecka en la final del Abierto de Miami, el domingo 29 de marzo de 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell) AP

Sin embargo, sus principales conclusiones de la victoria sobre Carlos Alcaraz en la final del Masters de Montecarlo apuntaron a dos aspectos. Por un lado, ganó por fin un gran título sobre arcilla y, por otro, imponiéndose ante su mayor rival en la superficie que más le exige.

“Significa mucho para mí, porque significa que estoy progresando”, subrayó Sinner.

Para el italiano de 24 años, fue un primer paso hacia su objetivo principal para 2026: conquistar el Abierto de Francia para completar el Grand Slam de carrera. Es un logro que Alcaraz completó cuando se proclamó campeón del Abierto de Australia en enero, lo que lo convirtió, con 22 años, en el hombre más joven en haber alzado los cuatro grandes trofeos.

“Ganar un gran torneo sobre arcilla era uno de nuestros objetivos para este año, así que no hay mejor manera de empezar”,, dijo Simone Vagnozzi, quien entrena a Sinner junto a Darren Cahill.

El duelo del domingo fue el primero sobre arcilla entre los dos mejores tenistas del circuito masculino desde que Alcaraz salvó tres puntos de partido y remontó para vencer a Sinner en un desempate del quinto set en la final del Abierto de Francia del año pasado.

“No me sorprende. Ya hemos visto su nivel en esta superficie y está mejorando mucho año tras año. Puede ganar cualquier torneo en cualquier superficie. Entiende muy bien el juego en arcilla”, señaló Alcaraz.

El número 1 podría cambiar semana a semana

Mientras Alcaraz se adjudicó el primer grande del año en Australia, Sinner ahora ha dado continuidad a su “Sunshine Double” de títulos en pista dura en Indian Wells y Miami con otro trofeo de la serie Masters 1000. Sinner encadena una racha de 17 victorias consecutivas en la que solo ha cedido un set — en la tercera ronda en Montecarlo ante Tomas Machac.

En el nuevo ranking publicado el lunes, Sinner se colocó 110 puntos por delante de Alcaraz, quien había sido número 1 desde noviembre.

“Es agradable, obviamente. Mentiría si dijera otra cosa", indicó Sinner. “Pero no cambia mi manera de pensar. Juego para ganar torneos y Carlos y yo estamos muy cerca, así que el ranking puede cambiar de una semana a la siguiente”.

“Se vienen dos grandes Slams, París y Londres. Veremos dónde estamos después de esos torneos”, añadió Sinner. “Ahora mismo, me estoy enfocando más en eso que en el ranking. Pero volver a despertarme como número 1 es bastante agradable”.

Como medida de lo lejos que están Sinner y Alcaraz del resto del grupo, Alexander Zverev, el tercero del ranking, está a unos siderales 7.795 puntos de Sinner.

Alcaraz se dirige a Barcelona

¿Cuándo volverán a enfrentarse Sinner y Alcaraz? Bueno, el próximo evento de la serie Masters es el Abierto de Madrid, que comienza la próxima semana, pero Sinner no se compromete con ese torneo.

“Ahora es importante descansar. Así que me tomaré dos o tres días sin siquiera pensar en el tenis y luego decidiremos si jugar Madrid o no”, afirmó.

El Abierto de Madrid y el Abierto de Italia son los únicos títulos Masters que Sinner no ha ganado, y tiene la cita Roma en mayo en otra de sus prioridades después de perder también el año pasado, ante su público, contra Alcaraz en la final del Foro Itálico, tras su regreso de una suspensión por dopaje de tres meses.

El plan de Alcaraz es volver a la pista en casa, en suelo español, en el Abierto de Barcelona de esta semana. Puede recuperar el número 1 si gana el título, ya que Sinner no está inscrito.

“El objetivo es jugar todo el calendario de arcilla. Ese era el plan el año pasado también, pero por desgracia no fue posible”, manifestó Alcaraz en referencia a que tuvo que retirarse de Madrid en 2025 por lesiones musculares.

“Este año voy a escuchar mucho más a mi cuerpo, así que si eso significa que tengo que saltarme un torneo, entonces eso es lo que haré. Pero si me siento bien, lo jugaré todo”, agregó.

La devolución de Sinner

Aunque las tácticas fueron difíciles de ejecutar en un día ventoso en Mónaco, Sinner encontró una solución para presionar el saque de Alcaraz al meterse a menudo dentro de la pista.

“Cahill y yo estamos intentando que Jannik sea más autosuficiente", comentó Vagnozzi. "Está mejorando a la hora de entender cuándo intentar dejadas — que además ha empezado a ejecutar también con el revés, soltando una mano de la raqueta. Y luego, en la devolución del saque, está variando más su posición, lo que no ofrece puntos de referencia a los rivales”.

Ahora Sinner entra en su semana número 67 de su carrera como número 1 — una semana más que el total de 66 de Alcaraz.

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FUENTE: AP