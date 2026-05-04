Jannik Sinner parece imparable rumbo al Abierto de Italia

Alexander Zverev baña con vino espumante a Jannik Sinner tras la final del Abierto de Madrid, el domingo 3 de mayo de 2026. (AP Foto/Manu Fernández) AP

Para el número uno Jannik Sinner , ese tipo de días son cada vez más raros.

Y con Carlos Alcaraz fuera de acción por una lesión en la muñeca derecha, no parece que nadie pueda vencer al número uno Sinner a medida que se acerca la parte medular de la temporada del tenis, con Roland Garros y Wimbledon en el horizonte durante los próximos dos meses.

“Es muy estable. No tiene bajones. No tiene fases en las que decaiga”, comentó el número 3 Alexander Zverev después de ser arrollado por Sinner en la final del Abierto de Madrid el domingo, su novena derrota consecutiva ante el italiano. “Por eso es el número uno del mundo”.

El título de Sinner en la capital española lo convirtió en el primer jugador en conquistar cinco torneos Masters 1000 consecutivos —los principales torneos fuera de los Grand Slams— y extendió su racha de victorias a 23 partidos.

Sinner no pierde desde que fue derrotado por Jakub Mensik en los cuartos de final del Abierto de Qatar el 19 de febrero.

“Ahora mismo hay una gran brecha entre Sinner y todos los demás”, afirmó Zverev. “Es bastante simple.

Y pensar que, a los 24 años, Sinner todavía está desarrollando su juego.

“Aún no ha alcanzado todo su potencial”, señaló Simone Vagnozzi, uno de los entrenadores de Sinner. “Estamos seguros de eso. Y eso es clave, porque cuando sientes que ya llegaste al máximo es difícil encontrar la motivación para seguir entrenando”.

Abierto de Italia, lo próximo

Lo siguiente para Sinner es el Abierto de Italia, en casa, que comienza esta semana y que además resulta ser el único torneo de la serie Masters que no ha ganado.

Aunque ha habido dudas sobre si Sinner podría saltarse Roma tras su racha de éxitos y optar por descansar para Roland Garros, que comienza el 24 de mayo, descartó esa idea después de vencer a Zverev.

“Jugar en casa siempre es muy especial”, expresó Sinner. “Físicamente, estoy bien. No hay razón para no jugar en Roma”.

El año pasado, Sinner perdió la final de Roma ante Alcaraz en su torneo de regreso tras una suspensión por dopaje de tres meses.

Ahora no parece que haya nadie que pueda impedirle convertirse en el primer italiano en levantar el trofeo en el Foro Itálico desde Adriano Panatta hace 50 años. Lo mismo ocurre con Roland Garros, que es el único título de Grand Slam que Sinner no ha ganado.

Sinner desperdició tres puntos de partido en una derrota en el desempate del quinto set ante Alcaraz en la final de Roland Garros del año pasado.

Hay otros tres italianos en el Top 20 del ranking: el número 10 Lorenzo Musetti; el número 12 Flavio Cobolli y el número 20 Luciano Darderi. ¿Pero adivinen qué? El registro de Sinner en su carrera contra compatriotas italianos es perfecto: 18-0.

Sabalenka, Swiatek y Gauff

En el circuito femenino, es un poco más difícil señalar favoritas durante la temporada de arcilla.

Al igual que Sinner, la número uno Aryna Sabalenka completó el “Sunshine double” en canchas duras con sus consagraciones en Indian Wells y Miami. Pero luego fue derrotada por Hailey Baptiste en los cuartos de final de Madrid tras desperdiciar seis puntos de partido.

También en Madrid, Iga Swiatek —cuatro veces campeona de Roland Garros— se retiró por enfermedad durante un partido de tercera ronda.

La ucraniana Marta Kostyuk se llevó el trofeo en Madrid al vencer a Mirra Andreeva para conseguir su primer título WTA 1000.

El año pasado en Roma, la local Jasmine Paolini arrasó con los títulos tanto en individuales como en dobles (con su compañera Sara Errani).

Coco Gauff fue subcampeona en Roma el año pasado y luego ganó Roland Garros.

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FUENTE: AP