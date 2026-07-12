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Jannik Sinner conquista Wimbledon por segundo año seguido al superar a Alexander Zverev en la final

LONDRES (AP) — Jannik Sinner está empezando a convertir en costumbre responder a la adversidad en París con títulos de Wimbledon.

El italiano Jannik Sinner celebra al ganar un punto ante el alemán Alexander Zverev en la final de Wimbledon el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Kin Cheung)
El italiano Jannik Sinner celebra al ganar un punto ante el alemán Alexander Zverev en la final de Wimbledon el domingo 12 de julio del 2026. (AP Foto/Kin Cheung) AP

El número uno del mundo venció el domingo por 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4 a Alexander Zverev para conquistar su segundo título consecutivo en el All England Club, después de que su rival alemán pareciera molesto por un problema en la rodilla tras resbalarse sobre el césped en un punto clave del tercer set.

El quinto título de Grand Slam de Sinner llegó en su primer torneo desde que se desplomó en la segunda ronda de Roland Garros, cuando se vino abajo en una ola de calor en París.

Hace un año, Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en la final del All England Club después de desperdiciar tres puntos de partido ante su rival en la final de Roland Garros.

Fue la décima victoria consecutiva de Sinner sobre Zverev, quien venía de ganar su primer título de Grand Slam en el Abierto de Francia.

Linda Noskova venció a Karolina Muchova en una final femenina íntegramente checa el sábado para conseguir su primer título de Grand Slam.

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