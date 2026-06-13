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James Harden es arrestado en Houston por portar un arma en un vehículo

El jugador de los Cavaliers de Cleveland James Harden fue arrestado el sábado en Houston por un cargo menor de portar ilegalmente un arma en un vehículo motorizado, según la Oficina del Secretario del Tribunal de Distrito del Condado de Harris.

ARCHIVO - James Harden, de los Cavaliers de Cleveland, durante la primera mitad del Juego 2 de la serie de los playoffs de las finales de la Conferencia Este de la NBA contra los Knicks de Nueva York, el 21 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II, Archivo)
ARCHIVO - James Harden, de los Cavaliers de Cleveland, durante la primera mitad del Juego 2 de la serie de los playoffs de las finales de la Conferencia Este de la NBA contra los Knicks de Nueva York, el 21 de mayo de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II, Archivo) AP

Harden fue arrestado a las 3:41 de la mañana y fichado poco antes de las 5 de la mañana; luego pagó una fianza de 100 dólares y fue liberado de la custodia policial, de acuerdo con los documentos de acusación, que indicaron que tenía una pistola a la vista y que no estaba en una funda.

Su comparecencia inicial está programada para el 22 de junio, según el sitio web de la oficina del secretario. Harden figura como residente de Houston en los documentos judiciales.

“Los Cavaliers de Cleveland están al tanto del arresto de James Harden esta mañana y están en el proceso de recopilar información adicional. Estamos en contacto con James y con sus representantes y seguiremos de cerca los acontecimientos a medida que haya novedades. Por el momento, no haremos más comentarios”, señalaron en un comunicado.

Un mensaje enviado a los representantes de Harden por The Associated Press para solicitar comentarios no recibió respuesta de inmediato.

Harden, de 36 años, acaba de terminar su 17ª temporada en la NBA y tiene derecho a ejercer una opción de 42,3 millones de dólares para regresar a los Cavaliers la próxima temporada. Indicó, cuando la participación de Cleveland en los playoffs terminó con una derrota ante los Knicks de Nueva York en las finales de la Conferencia Este, que le gustaría permanecer con el club, lo que sugiere que estaría dispuesto a renunciar a la opción en favor de un contrato más largo con los Cavaliers.

Harden es 11 veces All-Star y ha sido elegido ocho veces para el All-NBA; obtuvo los honores de MVP en la temporada 2017-18 mientras jugaba para los Rockets de Houston.

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