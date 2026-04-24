James anota el triple del empate y Lakers remontan, ganan en prórroga y lideran 3-0 a Rockets

Jabari Smith Jr. (10), de los Rockets de Houston, se trenza con LeBron James (23), de los Lakers de Los Ángeles, mientras intenta atacar la canasta durante la primera mitad del tercer juego de la serie de playoffs de primera ronda de playoffs de baloncesto de la NBA, el viernes 24 de abril de 2024, en Houston. (AP Foto/Michael Wyke) AP

Los Lakers remontaron una desventaja de seis tantos con menos de 30 segundos por jugar y pueden barrer la serie el domingo por la noche en Houston.

El equipo de Los Ángeles abrió la prórroga con una racha de 6-2, destacada por un triple de Smart para tomar ventaja de 107-103. Alperen Sengun encestó para Houston antes de que Smart anotara dos tiros libres para ampliar la ventaja a 109-105 con 52 segundos restantes.

Smart encestó dos tiros libres con 35,5 segundos por jugar para poner el marcador 111-105. Reed Sheppard anotó un triple para acercar a Houston a tres con menos de 30 segundos restantes en la prórroga, pero Smart encestó uno de dos tiros libres para estirar la ventaja a 112-108.

Incluso con Durant fuera por segundo partido en esta serie —esta vez por un esguince de tobillo tras perderse el primer juego por una lesión de rodilla—, los Rockets estaban en posición de cerrar el partido después de que James cometiera pérdidas de balón consecutivas que Houston convirtió en una ventaja de 101-95.

Los Lakers llegaron a tener una ventaja de hasta 15 puntos al inicio, pero estaban abajo por seis en el cuarto periodo antes de que a Smart le señalaran falta en un intento de triple con 25,4 segundos por jugar tras una pérdida de balón de Houston, y encestó los tres tiros libres para acercar a los Lakers a tres.

James, que tuvo 13 rebotes, luego le robó el balón a Sheppard y su triple empató el marcador 101-101 con 13,1 segundos por jugar en el cuarto periodo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP