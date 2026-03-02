americateve

Jamal Murray explota con 45 puntos y rescata a los Nuggets en un final de infarto

SALT LAKE CITY (AP) — Jamal Murray anotó 45 puntos y encestó los tiros libres que pusieron a su equipo por delante con 31,8 segundos por jugar para ayudar a los Nuggets de Denver a resistir ante unos mermados Jazz de Utah y ganar 128-125 el lunes por la noche.

Jamal Murray, centro, de los Nuggets de Denver, se enfila hacia la canasta entre Elijah Harkless, izquierda, y Kyle Filipowski, derecha, del Jazz de Utah, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de marzo de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Tyler Tate)
Jamal Murray, centro, de los Nuggets de Denver, se enfila hacia la canasta entre Elijah Harkless, izquierda, y Kyle Filipowski, derecha, del Jazz de Utah, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el lunes 2 de marzo de 2026, en Salt Lake City. (AP Foto/Tyler Tate) AP

Keyonte George, de Utah, anotó 36 puntos, pero le negaron dos tiros libres que podrían haberle dado la ventaja al Jazz en una jugada que habría sido la sexta falta de Nikola Jokic, con 16,3 segundos restantes: una falta de tiro que, tras una larga revisión, fue revertida y se determinó como un tapón.

Jokic, quien terminó con 22 unidades y 12 rebotes, convirtió dos tiros libres con 6,1 segundos por jugar, y George falló un triple sobre la bocina, por lo que los Nuggets se llevaron la victoria.

Cam Johnson fue descartado a última hora por una lesión en el tobillo, pero Julian Strawther anotó 15 unidades y Jonas Valanciunas sumó 13 para Denver.

Con Jokic en la banca y la mayoría de sus compañeros sin energía en el segundo partido de una serie en noches consecutivas, Murray encestó cinco triples y anotó 18 puntos en el tercer cuarto para impulsar a los Nuggets a una ventaja de 100-93 al entrar al último periodo. Murray acertó 13 de 19 tiros de campo y metió ocho triples, además de cometer siete pérdidas.

George, en su segundo partido desde que regresó tras perderse tres semanas por esguinces de tobillo, igualó la puntería de Murray en 30 minutos de acción: encestó 14 de 22 tiros, con cuatro triples. Su clavada con 2:13 por jugar le dio a Utah una ventaja de 122-118.

___

