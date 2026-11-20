Aaron Wiggins (2), de los Hawks de Atlanta, dispara sobre Royce O'Neale (00), de los Hornets de Charlotte, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la Copa NBA, el viernes 20 de noviembre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Los Hawks lograron su tercera victoria consecutiva y han ganado ocho de sus últimos 11 partidos. Los Hornets han perdido cuatro seguidos y 10 de 11.

Johnson y Dyson Daniels, quien lidera la NBA en robos y desvíos, tuvieron cuatro robos cada uno. Los Hawks sumaron 12 y sacaron ventaja de 36-16 en puntos tras pérdidas.

Charlotte tomó una amplia ventaja de 14 puntos, 50-36, en el segundo cuarto, en un partido muy distinto a la paliza 128-81 que los Hawks les propinaron a los Hornets el 23 de octubre, la mayor diferencia en la historia de la franquicia de Atlanta.

Los Hornets llegaron al descanso arriba apenas 57-56 y los Hawks se apoyaron en su defensa y en los triples para ponerse al frente en el tercer periodo. Un triple de Johnson le dio a Atlanta la ventaja 68-65 y un robo de Daniels preparó una volcada de Johnson para el 76-69.

Los Hawks superaron a los Hornets 31-19 en el tercer periodo para irse al último cuarto con ventaja de 87-76.

La línea de bases de los Hawks estuvo limitada, ya que el novato Kingston Flemings (espalda) se perdió su tercer partido consecutivo y CJ McCollum (pantorrilla) estuvo fuera por segundo juego seguido. Se espera que McCollum se pierda cuatro semanas. El pívot Jock Landale (espalda) también quedó fuera. ___

Vea aquí la cobertura completa de la NBA de AP

FUENTE: AP