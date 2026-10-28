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Jalen Brunson anota 38 puntos y Knicks se imponen a Bulls por 133-127

CHICAGO (AP) — Jalen Brunson anotó 38 puntos y repartió siete asistencias por los Knicks de Nueva York, quienes vencieron el miércoles 133-127 a los Bulls de Chicago para lograr su segunda victoria consecutiva.

Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, festeja luego de atinar un triple ante los Bulls de Chicago el miércoles 28 de octubre de 2026 (AP Foto/David Banks)
Jalen Brunson, de los Knicks de Nueva York, festeja luego de atinar un triple ante los Bulls de Chicago el miércoles 28 de octubre de 2026 (AP Foto/David Banks) AP

El dominicano Karl-Anthony Towns sumó 19 puntos y 13 rebotes por Nueva York, que derrotó a los Pistons de Detroit por 111-97 la noche del martes después de perder sus primeros tres partidos de la temporada.

OG Anunoby aportó 23 puntos, Jordan Clarkson añadió 18 y Landry Shamet terminó con 14.

Towns y Shamet recibieron golpes en la primera mitad. Pareció que Towns se lastimó la muñeca izquierda en una colisión con el alero de los Bulls Noa Essengue, y Shamet se torció el tobillo derecho después de una clavada.

Ambos jugadores se fueron a los vestuarios antes de regresar al partido.

Norman Powell anotó 30 puntos por Chicago con 10 de 15 en tiros de campo. Caleb Wilson consiguió 20 puntos y Matas Buzelis terminó con 17, superando los 2.000 puntos en su carrera.

Los Bulls llegaron a tener una ventaja de hasta 19 puntos en la segunda mitad pero sufrieron su cuarta derrota en cinco partidos esta temporada.

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