americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jake Paul, youtuber y boxeador, vuelve al ring el 24 de diciembre ante Doumbe, estrella de MMA

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Jake Paul regresa al ring, un año después de que al youtuber convertido en boxeador sufrió una dobel fractura en la mandíbula en la derrota ante el excampeón mundial de los pesos pesados Anthony Joshua.

ARCHIVO - Jake Paul en los premios ESPY en el Lincoln Center de Nueva York, el 15 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
ARCHIVO - Jake Paul en los premios ESPY en el Lincoln Center de Nueva York, el 15 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Paul, de 29 años, se enfrentará a Cedric Doumbe, estrella de artes marciales mixtas, el 24 de diciembre en Dubái, en lo que la empresa promotora de Paul —Most Valuable Promotions— calificó como un “combate de peso crucero a 8 asaltos, aprobado profesionalmente”.

Paul quedó fuera del ranking de peso crucero de la AMB tras el nocaut en el sexto asalto propinado por Joshua en Miami en diciembre pasado, después de lo cual el estadounidense necesitó cirugía.

Paul ha peleado principalmente en la división de peso crucero de 200 libras en la mayoría de sus combates, en una carrera profesional de boxeo que comenzó en 2020. Ha ganado 12 de sus 14 peleas, y una de sus victorias fue contra Mike Tyson, de 58 años, en 2024.

Doumbe, un francés nacido en Camerún, fue campeón mundial de kickboxing y ahora es peleador de MMA.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappe del Real Madrid celebra tras anotar en el encuentro de la La Liga ante el Racing de Santander el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Miguel Oses)

Mbappé vuelve a marcar y Real Madrid gana para seguirle los pasos al Barcelona

Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

Vicecanciller cubano admite ante CBS que el Gobierno tiene mucha responsabilidad en la crisis de Cuba

Vicecanciller cubano admite ante CBS que el Gobierno tiene "mucha responsabilidad" en la crisis de Cuba

QUIÉN ERA NATHALIA GADELHA, la copiloto de 20 años que murió en el accidente del Learjet 60 en Palm Beach

QUIÉN ERA NATHALIA GADELHA, la copiloto de 20 años que murió en el accidente del Learjet 60 en Palm Beach

COMIENZA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS DiTÚ en CUBA: Palmares busca empresarios para administrar 33 cafeterías, Pero el Estado conservará la propiedad

COMIENZA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS DiTÚ en CUBA: Palmares busca empresarios para administrar 33 cafeterías, Pero el Estado conservará la propiedad

🚨✈️ IDENTIFICAN A JOVEN PILOTO DE 20 AÑOS VINCULADA AL JET QUE SE ESTRELLÓ EN PALM BEACH: REVELAN DRAMÁTICO AUDIO ANTES DEL IMPACTO

🚨✈️ IDENTIFICAN A JOVEN PILOTO DE 20 AÑOS VINCULADA AL JET QUE SE ESTRELLÓ EN PALM BEACH: REVELAN DRAMÁTICO AUDIO ANTES DEL IMPACTO

🚨🇺🇸 ¡ALERTA PARA LOS REPUBLICANOS! NUEVA ENCUESTA DEL NEW YORK TIMES MUESTRA VENTAJAS DEMÓCRATAS EN SIETE ESTADOS CLAVE

🚨🇺🇸 ¡ALERTA PARA LOS REPUBLICANOS! NUEVA ENCUESTA DEL NEW YORK TIMES MUESTRA VENTAJAS DEMÓCRATAS EN SIETE ESTADOS CLAVE

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter