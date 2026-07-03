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Jake McCarthy pega 2 jonrones e impulsa 6 carreras en paliza de Rockies 15-3 a Gigantes

DENVER (AP) — Jake McCarthy puso en marcha a Colorado con un jonrón abriendo el juego, conectó un grand slam en una quinta entrada de siete carreras e impulsó un récord personal de seis carreras en la paliza el viernes por la noche de los Rockies 15-3 sobre los Gigantes de San Francisco.

Jake McCarthy, de los Rockies de Colorado, hace un gesto al cruzar el plato tras conectar un grand slam ante el lanzador relevista de los Gigantes de San Francisco, Matt Gage, en la quinta entrada de un partido de béisbol, el viernes 3 de julio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)
Jake McCarthy, de los Rockies de Colorado, hace un gesto al cruzar el plato tras conectar un grand slam ante el lanzador relevista de los Gigantes de San Francisco, Matt Gage, en la quinta entrada de un partido de béisbol, el viernes 3 de julio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

McCarthy se fue de 4-5 para elevar su promedio de bateo a .308. También conectó dos jonrones en un juego de 2024 con los Diamondbacks de Arizona.

Después del grand slam, Hunter Goodman conectó un doble, TJ Rumfield recibió base por bolas y Cole Carrigg impulsó a ambos con su tercer triple. Tyler Freeman remolcó a Carrigg.

El venezolano Ezequiel Tovar se fue de 3-4 con un jonrón de dos carreras en la segunda entrada, y Carrigg terminó de 2-4 con tres carreras impulsadas. Los Rockies conectaron 18 hits.

Ryan Feltner (3-2) lanzó seis sólidas entradas, ponchando a un máximo de temporada de nueve. Permitió seis hits y tres carreras —dos de ellas limpias.

Gabriel Hughes permitió dos hits y ponchó a uno en tres entradas de relevo para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas, en su debut.

El dominicano Rafael Devers conectó su 16.º jonrón de la temporada por los Gigantes. ___

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