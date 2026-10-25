Jake Bates patea gol de campo de 22 yardas al expirar el tiempo y Lions vencen 20-17 a Packers

Compartir en:









Jameson Williams (1), receptor abierto de los Lions de Detroit, da un salto mortal después de atrapar un pase de anotación durante la segunda mitad del partido de la NFL en contra de los Packers de Green Bay, el domingo 25 de octubre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Rey Del Rio) AP

Los Lions (4-2) han ganado dos seguidos por primera vez esta temporada, lo que los coloca en el tercer puesto de la NFC Norte, detrás de Minnesota (6-0) y Chicago (5-2).

A los Packers (4-3) se les cortó una racha de tres victorias y cayeron al último lugar de la división, probablemente lamentando muchos castigos que resultaron en su contra. La AFC Norte también tiene a sus cuatro equipos con récord ganador.

El entrenador de Detroit, Dan Campbell, conocido por ser agresivo, pareció tomar una decisión temeraria al jugársela en cuarta y 1 desde su yarda 24 con poco menos de 5 minutos por jugar. Jahmyr Gibbs fue detenido sin ganancia, pero la curiosa elección no se volvió en su contra.

Una jugada después de que Jordan Love pusiera un pase en las manos de Josh Jacobs para un pase incompleto en la zona de anotación, el novato Trey Smack falló un gol de campo de 35 yardas después de que D.J. Wonnum alcanzara a rozar el balón con un dedo. Smack había fallado desde 26 en la primera mitad.

Con la oportunidad de avanzar para anotar el touchdown de la victoria, Goff conectó con Sam LaPorta en un pase de 18 yardas y Karl Brooks fue sancionado por un golpe tardío al quarterback, lo que le dio a Detroit el balón en la yarda 45 de Green Bay.

Gibbs tuvo una carrera de 15 yardas y Brooks fue castigado por estar adelantado en tercera y 5, lo que le dio a Detroit un primero y 10 en la yarda 15 de los Packers.

Gibbs pudo haber corrido para un touchdown en dos acarreos porque Green Bay no quería taclearlo, con la esperanza de recuperar el balón. El corredor se dejó caer con inteligencia, lo que permitió que la patada ganadora de Bates llegara en la última jugada. El regreso de Jacobs Jacobs debutó en la temporada menos de una semana después de que el corredor, elegido tres veces al Pro Bowl, fuera retirado de la lista de exentos del comisionado tras declararse “no contest” ante dos cargos menores derivados de un altercado en mayo con quien entonces era su novia. Tuvo cinco recepciones para 55 yardas y un touchdown, además de 11 acarreos para 36 yardas. ___ Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP FUENTE: AP