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Jaguars convierten a Ross Matiscik en el long snapper mejor pagado de la NFL

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — Ross Matiscik se convirtió en el long snapper mejor pagado de la NFL.

Matiscik firmó una extensión de contrato por dos años y 3,8 millones de dólares con los Jaguars de Jacksonville el miércoles, confirmó su agencia, Sportstars NYC.

Matiscik, de 29 años, ha pasado seis temporadas con Jacksonville y ha disputado 101 partidos tras firmar con el equipo como agente libre novato no seleccionado en el draft procedente de Baylor en 2020. Matiscik ha recibido honores All-Pro o Pro Bowl en cada una de las últimas tres temporadas. Estaba por entrar en el último año de su contrato, que estaba previsto que le pagara 1,2 millones de dólares en 2026.

“La constancia de Ross y su capacidad para bajar por el campo y hacer jugadas en equipos especiales nos da una ventaja en esa fase del juego”, afirmó el gerente general de los Jaguars, James Gladstone. “Ha jugado a un nivel de élite durante varias temporadas y está en la cima de la liga en lo que hace”.

Desde que ingresó a la liga, Matiscik está empatado con la mayor cantidad de tacleadas en equipos especiales en su posición, con 22.

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FUENTE: AP

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