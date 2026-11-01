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Jaguars aplastan 42-7 a los Colts con 3 pases de touchdown de Trevor Lawrence

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — Trevor Lawrence lanzó tres pases de touchdown, incluido uno al receptor Brian Thomas Jr., quien había sido enviado recientemente a la banca, y los Jaguars de Jacksonville dominaron el domingo bajo la lluvia 42-7 a los Colts de Indianápolis para ampliar a 12 su racha de victorias en casa en la serie.

El quarterback de los Jaguars de Jacksonville Trevor Lawrence lanza el balón en el encuentro ante los Colts de Indianápolis el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Kelly Jordan)
El quarterback de los Jaguars de Jacksonville Trevor Lawrence lanza el balón en el encuentro ante los Colts de Indianápolis el domingo primero de noviembre del 2026. (AP Foto/Kelly Jordan) AP

Lawrence también conectó con Bhayshul Tuten en una pantalla en el tercer cuarto y encontró al novato Nate Boerkircher en un pase de 31 yardas en una primera mitad repleta de jugadas grandes para los Jaguars (5-2).

Tuten añadió una carrera de anotación de 39 yardas en la que rompió tres tacleadas, y Rayuan Lane devolvió una intercepción 92 yardas para touchdown con 10 segundos por jugar en el segundo cuarto.

La ventaja de 28-0 de Jacksonville fue la tercera más amplia al descanso en la historia de la franquicia. Se produjo cinco días después de que los Colts (2-6) traspasaran a dos de sus mejores jugadores, el tackle defensivo DeForest Buckner y el guard veterano Quenton Nelson, para impulsar un proceso de reconstrucción.

Indianapolis también despidió al gerente general Chris Ballard el mes pasado y, según reportes, está dispuesto a desprenderse del corredor estrella Jonathan Taylor.

Taylor estuvo bien contenido la mayor parte del día ante Jacksonville y terminó con 23 yardas en ocho acarreos, además de cargar con un balón suelto en una jugada de engaño mal ejecutada.

La defensa contra la carrera de Jacksonville podría tener más problemas debido a que el tackle DaVon Hamilton sufrió lo que pareció una lesión importante en la rodilla derecha en el segundo cuarto. Los jugadores corrieron a su lado y un preparador del equipo pidió rápidamente un carrito para llevarlo al vestuario. Fue descartado minutos después.

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