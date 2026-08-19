Jaguars adquieren a Daniel Faalele de los Giants por una selección de 6ª ronda de 2027

ARCHIVO - El liniero ofensivo de los Ravens de Baltimore, Daniel Faalele (77), salta al campo antes de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Patriots de Nueva Inglaterra, el domingo 21 de diciembre de 2025, en Baltimore. (Foto AP/Nick Wass, archivo) AP

Los Jaguars cedieron una selección de sexta ronda del draft de 2027 por Faalele, un liniero de 2,03 metros y 172 kilos, en un canje condicionado a que aprobara el examen físico.

“Simplemente seguimos sumando profundidad y jugadores que han tenido participaciones significativas en esta liga. Es algo de lo que nunca se tiene suficiente. Llegamos al campamento con 16 (linieros ofensivos) y el otro día bajamos a alrededor de nueve", señaló el entrenador Liam Coen tras una práctica conjunta con Carolina.

“Cuando ocurren algunas de esas cosas, quieres seguir encontrando a jugadores que ya lo han hecho, jugadores que han competido en esta liga a un alto nivel. Tiene un tamaño enorme, y tengo ganas de conocerlo. Pero la experiencia es realmente lo que importa”.

Jacksonville tiene fuera a dos linieros titulares, y cada uno podría perderse partidos al inicio de la temporada.

El guardia derecho Patrick Mekari se sometió recientemente a una cirugía de espalda para aliviar un problema persistente y podría comenzar la temporada en la lista de lesionados de corto plazo, y el tackle derecho titular Cole Van Lanen (rodilla) se ha perdido todo el campamento de entrenamiento mientras permanece en la lista de físicamente incapaz de jugar. Los suplentes Chuma Edoga, Walker Little y el novato Emmanuel Pregnon también se han perdido tiempo recientemente en el campamento, aunque Pregnon ya regresó a los entrenamientos.

Faalele había estado tomando repeticiones con el segundo equipo en el campamento de los Giants, pero perdió su mejor oportunidad de quedarse con un puesto titular cuando el equipo seleccionó a Francis “Sisi” Mauigoa con la décima elección y planeó convertirlo en guardia.

Faalele, de 26 años, fue titular en los 17 partidos para el ahora entrenador de los Giants, John Harbaugh, con Baltimore en cada una de las últimas dos temporadas. Ha jugado 71 partidos de la NFL, todos con los Ravens, desde que debutó en 2022, y fue uno de varios jugadores que siguieron a Harbaugh a Nueva York.

Traspasar a Faalele podría abrirle la puerta a Evan Neal, un tackle convertido en guardia, para ganarse un lugar en el roster de 53 jugadores. Neal, la séptima selección de 2022, regresó de manera sorpresiva para un nuevo comienzo con un nuevo cuerpo técnico después de no jugar en absoluto la temporada pasada.

“He visto un gran crecimiento en Evan en su capacidad para aceptar la instrucción y en su capacidad para tratar de entender no solo cómo se ven las cosas en el papel, sino lo que ciertos alineamientos significan para él. Está jugando con más confianza”, señaló el entrenador de la línea ofensiva Mike Bloomgren la semana pasada.

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El redactor de fútbol americano profesional de AP Mark Long en Jacksonville, Florida, contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP