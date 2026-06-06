Jacob Gonzalez conecta su 1er jonrón en Grandes Ligas y Medias Blancas vencen 6-3 a Filis

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El jugador de los Medias Blancas de Chicago, Jacob González, observa la pelota tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el sábado 6 de junio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Laurence Kesterson) AP

Gonzalez, que disputaba apenas su sexto juego tras ser llamado para reemplazar al lesionado Munetaka Murakami, destrozó un slider en cuenta de 0-2 del abridor de Filadelfia Andrew Painter y envió la pelota a 428 pies, hasta el segundo nivel de las gradas del jardín derecho. Selección de primera ronda de los White Sox en 2023, Gonzalez suma seis hits en sus primeros seis juegos en las mayores.

Sean Burke (3-3) se llevó la victoria tras lanzar 4 1/3 entradas, permitir tres carreras y ponchar a siete.

Grant Taylor consiguió su segundo salvamento al ponchar a los tres bateadores en la novena entrada, con lo que los Medias Blancas igualaron la serie de tres juegos con Filadelfia.

Alec Bohm y Brandon Marsh conectaron jonrones, y el cubano Adolis García añadió un sencillo impulsor para aportar la ofensiva de Filadelfia, que vio cortada su racha de cuatro victorias.

Painter cargó con la derrota tras una salida complicada. Permitió seis carreras y ocho hits en 4 2/3 entradas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP