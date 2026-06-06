americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Jacob Gonzalez conecta su 1er jonrón en Grandes Ligas y Medias Blancas vencen 6-3 a Filis

FILADELFIA (AP) — Jacob Gonzalez conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, Colson Montgomery también la sacó del parque y los Medias Blancas de Chicago derrotaron el sábado 6-3 a los Filis de Filadelfia.

El jugador de los Medias Blancas de Chicago, Jacob González, observa la pelota tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el sábado 6 de junio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Laurence Kesterson)
El jugador de los Medias Blancas de Chicago, Jacob González, observa la pelota tras conectar un jonrón solitario en la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el sábado 6 de junio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Laurence Kesterson) AP

Gonzalez, que disputaba apenas su sexto juego tras ser llamado para reemplazar al lesionado Munetaka Murakami, destrozó un slider en cuenta de 0-2 del abridor de Filadelfia Andrew Painter y envió la pelota a 428 pies, hasta el segundo nivel de las gradas del jardín derecho. Selección de primera ronda de los White Sox en 2023, Gonzalez suma seis hits en sus primeros seis juegos en las mayores.

Sean Burke (3-3) se llevó la victoria tras lanzar 4 1/3 entradas, permitir tres carreras y ponchar a siete.

Grant Taylor consiguió su segundo salvamento al ponchar a los tres bateadores en la novena entrada, con lo que los Medias Blancas igualaron la serie de tres juegos con Filadelfia.

Alec Bohm y Brandon Marsh conectaron jonrones, y el cubano Adolis García añadió un sencillo impulsor para aportar la ofensiva de Filadelfia, que vio cortada su racha de cuatro victorias.

Painter cargó con la derrota tras una salida complicada. Permitió seis carreras y ocho hits en 4 2/3 entradas.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Raúl Castro reaparece junto a su nieto El Cangrejo tras ser acusado por EE.UU.

Raúl Castro reaparece junto a su nieto "El Cangrejo" tras ser acusado por EE.UU.

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter