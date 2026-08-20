Jacob deGrom rebasa los 2.000 ponches y Rangers aceptan 1 hit para vencer 2-0 a Nacionales

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Jacob deGrom, de los Rangers de Texas, agradece los aplausos tras llegar a 2.000 ponches de por vida en el duelo ante los Nacionales de Washington, el jueves 20 de agosto de 2026 (AP Foto/Tony Gutiérrez) AP

DeGrom (9-8) repartió 10 ponches y permitió un hit y una base por bolas en seis entradas. Necesitaba dos ponches para llegar al hito y retiró por esa vía a los dos primeros bateadores de Washington —Daylen Lile y el boricua Abimelec Ortiz—.

Los 10 ponches igualaron su máximo número de la temporada.

Corey Seager conectó un jonrón hacia el jardín contrario en la tercera entrada, mientras que cuatro lanzadores de Texas se combinaron para permitir un solo imparable. El dominicano Ezequiel Durán pegó un triple en la octava entrada y anotó con un elevado de sacrificio de Nicky López.

Jacob Latz completó la 12.ª blanqueada del año de los Rangers con su 25.º salvamento en 28 oportunidades.

DeGrom, ganador en dos ocasiones del premio Cy Young, suma 2.008 ponches en 1.666 1/3 entradas a lo largo de 272 aperturas desde su debut en las Grandes Ligas en 2014. El miembro del Salón de la Fama Randy Johnson consiguió su ponche número 2.000 en su aparición número 262, la menor cantidad de juegos. Chris Sale tiene el récord de menos entradas, con 1.626.

Texas, empatado en la batalla por el último comodín de la Liga Americana, se fue de 10-0 con corredores en posición de anotar y dejó a ocho hombres en base. El único hit de Washington fue un sencillo de Brady House en la segunda entrada.

Andrew Álvarez (2-5) permitió el jonrón de Seager entre un total de cuatro hits y tres bases por bolas en cinco entradas. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP