Jacob deGrom lanza 6 sólidas entradas y Rangers pegan 4 jonrones y vencen 10-0 a Guardianes

Compartir en:









El lanzador de los Rangers de Texas, Jacob deGrom, realiza un lanzamiento contra los Guardianes de Cleveland durante la primera entrada de un partido de béisbol en Arlington, Texas, el domingo 7 de junio de 2026. (Foto AP/Tony Gutierrez) AP

DeGrom (5-4), ganador en dos ocasiones del premio Cy Young, consiguió su victoria número 101 de por vida con seis ponches —incluidos los últimos cuatro bateadores a los que se enfrentó— y dos bases por bolas. El derecho tiene marca de 3-1 con efectividad de 1,26 en seis aperturas en casa, y 43 ponches en 35 2/3 entradas.

El jonrón de dos carreras de Foscue en la primera entrada puso a Texas al frente para no soltar la ventaja. Josh Jung, Wyatt Langford y Michael Helman también se volaron la barda.

El zurdo de Cleveland Joey Cantillo (4-3) ponchó a siete en sus cinco entradas, pero permitió siete carreras y los primeros tres jonrones de Texas.

Peyton Grey, Tyler Alexander y el venezolano Luis Curvelo completaron la octava blanqueada de los Rangers en esta temporada. Los Guardianes, con marca de 19-11 en sus últimos 30 juegos, se quedaron sin anotar por sexta vez.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP