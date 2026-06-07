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Jacob deGrom lanza 6 sólidas entradas y Rangers pegan 4 jonrones y vencen 10-0 a Guardianes

ARLINGTON, Texas (AP) — Jacob deGrom permitió apenas tres sencillos en seis entradas, Justin Foscue conectó el primero de los cuatro jonrones de Texas y los Rangers vencieron a Cleveland 10-0 el domingo, lo que les dio tres triunfos consecutivos de series por primera vez en esta temporada.

El lanzador de los Rangers de Texas, Jacob deGrom, realiza un lanzamiento contra los Guardianes de Cleveland durante la primera entrada de un partido de béisbol en Arlington, Texas, el domingo 7 de junio de 2026. (Foto AP/Tony Gutierrez)
El lanzador de los Rangers de Texas, Jacob deGrom, realiza un lanzamiento contra los Guardianes de Cleveland durante la primera entrada de un partido de béisbol en Arlington, Texas, el domingo 7 de junio de 2026. (Foto AP/Tony Gutierrez) AP

DeGrom (5-4), ganador en dos ocasiones del premio Cy Young, consiguió su victoria número 101 de por vida con seis ponches —incluidos los últimos cuatro bateadores a los que se enfrentó— y dos bases por bolas. El derecho tiene marca de 3-1 con efectividad de 1,26 en seis aperturas en casa, y 43 ponches en 35 2/3 entradas.

El jonrón de dos carreras de Foscue en la primera entrada puso a Texas al frente para no soltar la ventaja. Josh Jung, Wyatt Langford y Michael Helman también se volaron la barda.

El zurdo de Cleveland Joey Cantillo (4-3) ponchó a siete en sus cinco entradas, pero permitió siete carreras y los primeros tres jonrones de Texas.

Peyton Grey, Tyler Alexander y el venezolano Luis Curvelo completaron la octava blanqueada de los Rangers en esta temporada. Los Guardianes, con marca de 19-11 en sus últimos 30 juegos, se quedaron sin anotar por sexta vez.

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FUENTE: AP

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