Jackson Suber lidera un día de sorpresas en su primer Abierto Británico

El estadounidense Jackson Suber con un putt en el hoyo 18 en la primera ronda del Abierto Británico en Royal Birkdale el jueves 16 de julio del 2026. (AP Foto/Peter Morrison) AP

Bryson DeChambeau quizá también le esté tomando el pulso a esto, sin importar lo que el tres veces campeón del Abierto Británico Nick Faldo piense de su estrategia.

Una primera ronda que duró unas 15 horas incluyó prácticamente de todo en un inicio cálido y con brisa. Cinco de los 12 jugadores que encabezaban la clasificación disputaban el Abierto Británico por primera vez. Rory McIlroy falló tres putts de 4 pies en un tramo de cuatro hoyos y cometió seis bogeys en su vuelta de 72. Scottie Scheffler arrancó con cuatro birdies en seis hoyos y no tuvo más el resto del recorrido para terminar con 68.

Lo más sorprendente fue Suber, un estadounidense de 26 años que aún no ha ganado en ningún lugar desde que salió de la universidad y que juega apenas su tercer major. Logró un par muy exigente en el nuevo hoyo 15 de par 3. Luego embocó un birdie de 6 pies en el 16 y después acortó el agarre de un hierro 4 desde 233 yardas y la dejó a 6 pies para eagle.

Nada mal para su séptima ronda en cualquier major, y la primera en un campo de links tan duro como Birkdale.

“Simplemente mantuve la bola en buenos lugares y no me puse mucha presión en mi juego para hacer pares”, expresó Suber.

Lideraba por un golpe sobre Sungjae Im y Dan Brown, de Inglaterra. Los nueve jugadores con 67 incluyen a cuatro debutantes en el Abierto — Alex Smalley, Ryan Gerard, M.J. Daffue, Pierceson Coody.

Y luego estaba DeChambeau, quien no pasó el corte en los tres majors de este año y ha optado por no hablar con los medios desde el viernes del Masters, salvo en LIV Golf.

Resulta que tuvo suficiente estrategia para meterse en la pelea, a menudo pegando con fuerza el driver para sacar de juego los temibles bunkers y haciendo lo necesario para un 67 que lo dejó a dos golpes del líder.

DeChambeau acertó solo cuatro fairways, pero falló apenas tres greens, aunque rara vez estuvo en grandes problemas cuando no estaba en el césped corto.

Cameron Young, uno de los jugadores más en forma durante la primavera, pero discreto en los últimos dos meses, también firmó 67, al igual que Robert MacIntyre, Thomas Detry y Francesco Molinari, campeón del Abierto en 2018 en Carnoustie, que también presentó un campo de links reseco.

Scheffler tuvo pocas quejas tras un 68, incluso sin hacer birdie en sus últimos 12 hoyos, jugando los dos hoyo de par 5 en 1 sobre par y cometiendo un par de bogeys suaves. También falló un putt de birdie de 5 pies. Si pudo haber sacado más de su vuelta era una preocupación menor.

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FUENTE: AP