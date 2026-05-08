Italia le dice a Rubio que Europa necesita a EEUU y viceversa en su visita de 2 días

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, saluda al ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, durante su visita de dos días a Italia y el Vaticano, en Roma, el 8 de mayo de 2026. (Stefano Rellandini/Pool Foto vía AP) AP

Tajani reafirmó los sólidos lazos transatlánticos y manifestó que esperaba que “las tensiones se hayan calmado” con la visita de Rubio. Durante su encuentro, hablaron sobre la guerra con Irán y sus repercusiones en Líbano, así como acerca de la situación en Venezuela y Cuba, añadió. Rubio también se reunió el viernes con la primera ministra, Giorgia Meloni.

“Creo que las cosas pueden ir en la dirección correcta”, manifestó Tajani. “Estoy convencido de que Europa necesita a Estados Unidos —Italia necesita a Estados Unidos— y Estados Unidos también necesita a Europa e Italia”.

Los aranceles del presidente Donald Trump, sus quejas sobre la falta de disposición de Europa para ayudar a Washington en la guerra con Irán y sus ataques al papa León XIV han alimentado semanas de fuertes desacuerdos sobre comercio y cooperación en defensa entre dos aliados tradicionalmente fuertes.

Tajani reiteró el viernes que Italia está dispuesta a enviar su armada a ayudar en el desminado del estrecho de Ormuz una vez que se alcance un alto el fuego permanente con Irán, y a mantener su ya fuerte presencia en Líbano con la misión de paz de Naciones Unidas. Dijo que le comentó a Rubio que Roma considera importante la presencia de tropas estadounidenses en Europa para reforzar la OTAN, en referencia a las amenazas de Trump de reducir el destacamento.

El Departamento de Estado, por su parte, dijo que Rubio planteó planes para “promover la libertad de navegación y la seguridad marítima”, así como la necesidad de poner fin a la guerra en Ucrania y de que las naciones occidentales protejan sus intereses económicos.

Trump ha criticado tanto al papa como al gobierno de Italia por oponerse a la guerra con Irán. Meloni calificó los bombardeos de Estados Unidos e Israel como “ilegales” y tachó de “inaceptables” los comentarios del mandatario sobre el pontífice.

Trump respondió acusando a Meloni de carecer de valentía y de ser “negativa” a la hora de ayudar a Estados Unidos con la guerra. Durante mucho tiempo se consideró a Meloni como una de las principales aliadas de Trump en Europa, pero el presidente ha dicho abiertamente que su relación se ha enfriado.

Italia sigue oponiéndose a la guerra con Irán

Estados Unidos ha anunciado su decisión de retirar a 5.000 militares de Alemania y Trump ha amenazado con sacar más tropas de Italia y España por su postura sobre la guerra.

Italia, un centro logístico clave para las operaciones de Washington y de sus aliados en el Mediterráneo, Oriente Medio y el norte de África, podría ver afectado su papel si se reduce el número de efectivos, lo que genera preocupación sobre la postura de la OTAN en el sur de Europa.

La cooperación en defensa ya se puso a prueba a finales de marzo, cuando Italia se negó a permitir que bombarderos estadounidenses con destino a Oriente Medio aterrizaran en la base de Sigonella, en Sicilia, sin aprobación parlamentaria.

La Constitución y los tratados italianos establecen las formas concretas en que pueden utilizarse las bases: permiten operaciones logísticas y de entrenamiento dentro del marco de la OTAN, pero, por lo general, excluyen operaciones ofensivas directas, como bombardeos, a menos que se autoricen específicamente.

Meloni y Tajani han dicho repetidamente que Roma no quiere participar en el conflicto con Irán y que, si Estados Unidos solicita permiso para usar las bases italianas con fines ofensivos, la decisión debe ser aprobada por el Parlamento, donde la oposición a la guerra es fuerte.

Lo que está en juego para Italia es tanto su alianza de seguridad con Washington como el impacto económico de la guerra. Meloni ha advertido que el cierre del estrecho de Ormuz está elevando los costos de la energía y reduciendo el poder adquisitivo de los hogares, mientras que las posibles amenazas de aranceles de Trump han incrementado la preocupación por la economía italiana, impulsada por las exportaciones.

Meloni se recupera aún de una derrota en un referéndum en marzo y se enfrenta a la oposición interna a la guerra, lo que complica su posición.

Desde que asumió el cargo en 2022, Meloni ha intentado presentarse como una aliada fiable de Estados Unidos y un puente entre Washington y Europa, pero las disputas por Irán y el comercio —y su reciente revés político— han dejado al descubierto los límites de ese papel.

Intento de distensión en el Vaticano

Rubio realizó el jueves una visita de 2 horas y media al Vaticano que incluyó reuniones con León XIV y con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, en las que abordaron “los esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio” y otros asuntos de interés mutuo, según el Departamento de Estado estadounidense.

Ambas partes subrayaron que los encuentros de Rubio con León y Parolin pusieron de manifiesto los sólidos vínculos bilaterales.

Funcionarios estadounidenses señalaron que las conversaciones destacaron “la sólida relación entre Estados Unidos y la Santa Sede” y el compromiso mutuo con la promoción de la paz y la dignidad humana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP