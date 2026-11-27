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Los italianos Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori festejan con su entrenador Filippo Volandri tras derrotar a los checos jiri Lehecka y Tomas Machac en la semifinal de la Copa Davis, el viernes 27 de noviembre de 2026, en Bolonia (AP Foto/Antonio Calanni) AP

Musetti y Vavassori cedieron el primer set ante Jiri Lehecka y Tomas Machac. Pero, alentados por el público local, se recuperaron para imponerse por 3-6, 6-1, 7-6 (4) en Bolonia.

En su regreso a la acción de la Copa Davis por primera vez desde 2024 esta semana, Musetti había puesto a Italia en ventaja con un triunfo por 6-3, 6-4 sobre Jakub Mensik en el primer partido de individuales.

Pero Lehecka igualó la serie para los checos cuando venció a Flavio Cobolli, séptimo del escalafón mundial, por 6-2, 1-6, 6-3.

Italia, que jugará contra Inglaterra o España en la final el domingo, no cuenta con el lesionado Jannik Sinner, número dos del ranking.

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FUENTE: AP