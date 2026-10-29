Israelíes esperan a los resultados finales de las elecciones antes de enfrentar decisiones difíciles

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Gente camina junto a carteles de campaña del partido Likud que muestran al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el mensaje en hebreo "Tenemos una oportunidad para ganar", en Jerusalén, el miércoles 28 de 2026, al día siguiente de las elecciones en Israel. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) AP

En las próximas semanas se avecinan decisiones difíciles, entre ellas si algunos partidos judíos y árabes se unirían en una alianza histórica, o si algunos partidos que hicieron campaña para sacar a Netanyahu dejarían eso de lado y unirían fuerzas con el primer ministro, profundamente divisivo. Mientras tanto, Netanyahu sigue al mando.

Los resultados finales podrían llegar a partir de la noche del jueves, después de que se cuenten cerca de medio millón de votos por correo de personal militar, diplomáticos, personas en prisiones y hospitales, y otros. No se espera que alteren los resultados de manera drástica.

El principal rival de Netanyahu, el exjefe militar Gadi Eisenkot, habló de un gobierno al servicio de todos y que refleje la voluntad del pueblo en su primera declaración pública desde un mensaje a sus simpatizantes a primera hora del miércoles.

No mencionó la posibilidad de unir fuerzas con los partidos liderados por árabes, que tuvieron un buen desempeño mientras algunos ciudadanos árabes rompían viejas promesas de no votar nunca en un país en el que durante mucho tiempo han estado sujetos a discriminación.

Uno de esos partidos árabes, la Lista Conjunta, señaló a última hora del miércoles la “demostración de fuerza sin precedentes” y a los votantes judíos “dispuestos a nadar contra la corriente del racismo”. Indicó que estaba abierta a la cooperación política.

El partido Likud de Netanyahu, pese a haber recibido la mayor cantidad de votos, ha acusado a los partidos liderados por árabes de robarse la elección y pidió al comité electoral que investigue. No aportó pruebas específicas para respaldar sus afirmaciones. El comité electoral ha dicho que el número de irregularidades reportadas en la elección, relativamente tranquila, fue bajo.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP