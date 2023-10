Israel pone a Gaza bajo asedio tras la incursión de Hamas, que amenaza con ejecutar rehenes

Fuego y humo se alzan tras un ataque aéreo israelí en Ciudad de Gaza, el domingo 8 de octubre de 2023. Los milicianos de Hamas, que controlan la Franja de Gaza, hicieron un ataque sin precedentes desde varios frentes al amanecer del sábado en el que docenas de combatientes de Hamas cruzaron la fortificada frontera y atacaron varios lugares, donde mataron a cientos de personas y tomaron rehenes. Las autoridades palestinas de salud reportaron decenas de muertes en los ataques aéreos israelíes en Gaza. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Varios israelíes inspeccionan un edificio residencial dañado que se vio alcanzado por un cohete lanzado desde la Franja de Gaza, en Ashkelon, Israel, el lunes 9 de octubre de 2023. Los milicianos de Hamas, que controlan la Franja de Gaza, hicieron un ataque sin precedentes desde varios frentes al amanecer del sábado en el que docenas de combatientes de Hamas cruzaron la fortificada frontera y atacaron varios lugares, donde mataron a cientos de personas y tomaron rehenes. Las autoridades palestinas de salud reportaron decenas de muertes en los ataques aéreos israelíes en Gaza. (AP Foto/Erik Marmor)

Soldados israelíes trabajan en un tanque cerca de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza, en el sur de Israel, el lunes 9 de octubre de 2023. Los milicianos de Hamas, que controlan la Franja de Gaza, hicieron un ataque sin precedentes desde varios frentes al amanecer del sábado en el que docenas de combatientes de Hamas cruzaron la fortificada frontera y atacaron varios lugares, donde mataron a cientos de personas y tomaron rehenes. Las autoridades palestinas de salud reportaron decenas de muertes en los ataques aéreos israelíes en Gaza. (AP Foto/Tsafrir Abayov)

Israelíes evacúan un lugar alcanzado por un cohete lanzado desde la Franja de Gaza, en Ashkelon, en el sur de Israel, el lunes 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)