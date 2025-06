Israel habría eliminado al jefe del Estado Mayor iraní y a altos científicos nucleares en un ataque sin precedentes

De acuerdo con The Times of Israel, las autoridades israelíes creen que entre las víctimas del bombardeo se encuentran figuras clave del aparato militar y científico de la República Islámica. Entre ellas se menciona al comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Hossein Salami, cuya muerte también habría sido confirmada por fuentes no oficiales.