Israel y Hezbollah chocan en aldea del sur de Líbano antes de diálogos oficiales en EEUU

Familiares rezan en la tumba de una persona enterrada junto a combatientes de Hezbollah muertos en ataques israelíes, en un cementerio de Choueifat, Líbano, el lunes 13 de abril de 2026. (Foto AP/Emilio Morenatti) AP

Los enfrentamientos en la localidad montañosa, que domina la Línea Azul establecida por mandato de la ONU y que divide a ambos países a poco más de 3,2 kilómetros (2 millas), se intensificaron la última semana, después de que Irán y Estados Unidos acordaron una tregua temporal. Los embajadores de Líbano e Israel en Estados Unidos tienen previsto reunirse el martes en Washington, en un intento por poner en marcha una serie histórica de negociaciones directas.

Israel ha reducido sus ataques en Líbano, especialmente en Beirut, después de una serie de bombardeos mortales sin previo aviso que golpearon el corazón de la capital en algunas de sus zonas residenciales y comerciales más concurridas, y que mataron a más de 350 personas.

Al mismo tiempo, Israel parece haber intensificado los ataques y la invasión terrestre en el sur de Líbano, donde pretende crear una zona de seguridad a lo largo del río Litani, a casi 20 millas (32 kilómetros) de la frontera. Bint Jbeil figura entre decenas de localidades y aldeas al sur del río que Israel pidió evacuar al inicio de la guerra. La última ronda de combates se desencadenó cuando Hezbollah disparó cohetes contra el norte de Israel el 2 de marzo, en solidaridad con Irán.

Al menos 2.055 personas han muerto en ataques israelíes en Líbano, informó el Ministerio de Salud, entre ellas 252 mujeres, 165 niños y 87 trabajadores médicos, mientras que 6.588 resultaron heridas.

La Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado libanés, informó que fuerzas terrestres israelíes avanzaban hacia la localidad, con la mayoría de las carreteras de salida cortadas. Medios locales reportaron que decenas de combatientes de Hezbollah estaban en gran medida cercados.

El ejército israelí afirmó que sus tropas rodearon infraestructura de Hezbollah e iniciaron operaciones terrestres en Bint Jbeil y zonas aledañas, y que mataron a más de 100 combatientes de Hezbollah. Ni el grupo armado ni Israel comentaron sobre bajas en sus filas.

Hezbollah afirmó el domingo haber realizado al menos cinco ataques contra tropas israelíes en la localidad y sus alrededores con cohetes, artillería y drones. Según los comunicados del grupo, las tropas israelíes estaban posicionadas cerca de una escuela, un hospital y un cruce que rodea el corazón de Bint Jbeil. Ese día, Israel indicó que sus tropas atacaron a fuerzas de Hezbollah que vigilaban desde el Hospital Gubernamental de Bint Jbeil y hallaron un alijo de ametralladoras y cohetes.

Cuando Israel ocupó el sur de Líbano hasta su retirada en 2000, se había apoyado en Bint Jbeil y otros puntos elevados como miradores estratégicos. Un punto de inflexión importante fue cuando Hezbollah recuperó la localidad montañosa, y el discurso de victoria del entonces secretario general Hassan Nasrallah en un estadio allí. El ejército israelí compartió el lunes una foto satelital que muestra el estadio aparentemente destruido en un ataque.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, manifestó durante una reunión de gabinete el lunes que el ejército se estaba expandiendo más allá de las cinco cimas que controlaba en el sur de Líbano desde el alto el fuego con Hezbollah en 2024, hacia una “zona de seguridad sólida y más profunda”. Señaló que era para proteger el norte de Israel.

Funeral de voluntario de la Cruz Roja Libanesa

En otro punto, un voluntario de la Cruz Roja Libanesa que murió el domingo en un ataque israelí mientras cumplía una misión en la aldea sureña de Beit Yahoun fue sepultado en Choueifat, justo al sur de Beirut.

Hassan Badawi, de 31 años, y un colega se dirigían a una casa que fue atacada por Israel a poca distancia en auto de donde estaban apostados, contaron sus compañeros en el funeral. Su desplazamiento fue coordinado con la fuerza de paz de la ONU en el sur de Líbano, que actúa de enlace con el ejército israelí, y recibieron luz verde, según sus colegas. Conducían ambulancias claramente marcadas con el emblema de la Cruz Roja, llevaban las luces de emergencia encendidas y usaban cascos y chalecos antibalas, dijeron.

“Esa es la única protección que tenemos”, dijo Ahmad Assi, de 29 años, otro amigo de Badawi y también paramédico.

Badawi solía contar a amigos y familiares los horrores que presenciaba mientras estaba de servicio. Mohammed Cheito, uno de sus amigos de la Universidad Libanesa, donde estudiaron ingeniería juntos hace una década, relató: “Decía que estaban bombardeando por todas partes, que se sentía atrapado, como si tuviera que quedarse porque había demasiados heridos que necesitaban su ayuda”.

Un ataque israelí cerca de la entrada de las oficinas de la Cruz Roja en la ciudad costera de Tiro mató el lunes a una persona herida que estaba siendo trasladada y dañó varios vehículos de la Cruz Roja. Una persona al tanto del asunto indicó que el ataque tuvo como objetivo a un hombre en una motocicleta que transportaba al herido. No está claro quiénes eran ambas personas. La fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a divulgar la información.

En un comunicado el lunes, el Comité Internacional de la Cruz Roja instó a proteger a los trabajadores humanitarios y médicos.

“Salvar vidas nunca debe costar una vida”, señaló Agnès Dhur, jefa de la delegación del CICR en Líbano. “Debe permitírseles llegar hasta los heridos, ayudarlos y regresar sin sufrir daños”.

El ejército israelí no comentó al respecto.

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La periodista de The Associated Press Isabel DeBre en Choueifat, Líbano, y Melanie Lidman en Tel Aviv contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP