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Israel y Alemania califican de "absurda" afirmación de presidente peruano sobre II Guerra Mundial

LIMA (AP) — Las embajadas de Israel y Alemania calificaron el miércoles de “absurda” la afirmación del presidente interino de Perú, José María Balcázar, sobre que los judíos empujaron a Alemania a la Segunda Guerra Mundial por controlar el comercio, la banca y la práctica de la usura.

“La afirmación de que los judíos controlaban el comercio alemán y el sistema bancario alemán, y que por lo tanto, empujaron a los alemanes a la Segunda Guerra Mundial, es absurda, históricamente insostenible y viola la memoria de millones de ciudadanos judíos alemanes asesinados por los nazis”, indicaron las dos embajadas en un comunicado conjunto.

“Cabe recordar — señalaron— que fueron Adolf Hitler y los nazis, quienes iniciaron la Segunda Guerra Mundial al atacar Polonia en 1939. La ideología nazi, racista y antisemita, no sólo discriminó a sus conciudadanos judíos, sino que resultó en el asesinato de 6 millones de judíos en campos de concentración. El holocausto no puede ser trivializado bajo ninguna circunstancia”. Instaron además al líder interino a retractarse de esa declaración.

Balcázar se presentó el martes en una ceremonia por el 138vo aniversario de la Cámara de Comercio de Lima. En su presentación de más de 20 minutos, mencionó la importancia del comercio en la sociedad a través del tiempo y dijo que la historia de los comerciantes no “había sido fácil”.

También recomendó leer a los asistentes la trilogía del fallecido filósofo español Antonio Escohotado (1941-2021) llamada “Los enemigos del comercio” donde realiza un largo recuento histórico sobre las diversas ideas a favor y en contra del intercambio comercial y la propiedad privada.

Según Balcázar, Escohotado explica “cómo nacieron las letras de cambio, cómo se movió el comercio internacional, qué papel tuvieron los judíos en el comercio nacional e internacional en Alemania, cómo es que Alemania fue empujada a una guerra también por culpa, en parte de los judíos, en parte, porque controlaban todos los bancos, todo el comercio, y hacían usura”.

Balcázar, un legislador y juez jubilado, asumió el poder el 18 de febrero en reemplazo de José Jerí (2024-2025) quien fue removido de la presidencia por el Parlamento tras un escándalo desatado por sus reuniones con empresarios chinos las cuales no hizo públicas, como obliga la ley peruana.

No es la primera controversia en la que se ve envuelto Balcázar. En 2023 cuando era legislador y durante un debate sobre el matrimonio infantil que fue prohibido ese año, Balcázar dijo que "mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de la mujer”.

En 2022, las embajadas de Israel y Alemania también criticaron al entonces primer ministro peruano, Aníbal Torres, jefe del gabinete del entonces presidente Pedro Castillo (2021-2022), quien elogió al programa de construcción de carreteras de la Alemania Nazi. Tras la reacción de Alemania e Israel, Torres se disculpó.

FUENTE: AP

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