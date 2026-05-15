Israel lanza ataque en Gaza contra líder del ala militar de Hamás

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Palestinos huyen de un incendio tras un ataque israelí en un edificio residencial en el vecindario de Rimal, el viernes 15 de mayo de 2026, en Ciudad de Gaza. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

Hamás no reconoció ni comentó de momento sobre el ataque.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmaron que un ataque aéreo realizado por el ejército el viernes por la noche tuvo como objetivo a al-Haddad, el líder de las brigadas Qassam de Hamás.

Se registraron al menos dos ataques israelíes el viernes en Ciudad de Gaza, uno de los cuales tuvo como objetivo a al-Haddad, según Israel. Un ataque alcanzó un edificio residencial y otro, un vehículo. Siete personas murieron y decenas más resultaron heridas, según funcionarios de salud del Hospital de Campaña Saraya de la Media Luna Roja Palestina y del hospital Shifa, adonde fueron trasladadas las víctimas.

Netanyahu y Katz señalaron en un comunicado que al-Haddad fue “uno de los arquitectos” del ataque del 7 de octubre.

Israel ha lanzado ataques sobre Gaza casi a diario a pesar de un frágil acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre. Desde entonces, más de 850 personas han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza, el cual forma parte del gobierno de Gaza dirigido por Hamás, pero está integrado por profesionales médicos que mantienen y publican registros detallados, y son considerados fiables por la comunidad internacional.

Netanyahu y Katz advirtieron que Israel seguirá tomando acciones contra todos aquellos que participaron en el ataque del 7 de octubre, en el que milicianos asesinaro a unas 1.200 personas y tomaron 251 rehenes. Más de 72.700 personas han muerto en Gaza desde que Israel lanzó su ofensiva en respuesta.

“Tarde o temprano, Israel los alcanzará”, decía el comunicado. Ciudadanos palestinos informaron de más ataques aéreos posteriores al que tuvo como objetivo a al-Haddad. De momento se desconocen los objetivos del ejército israelí. Desde que se alcanzó el inestable alto el fuego, tanto Israel como Hamás han intercambiado acusaciones de violaciones a la tregua. Israel ha atacado a miembros de Hamás dentro del territorio; el más reciente fue el hijo del principal negociador de Hamás, Khalil al-Hayya. ___ Ezzidin informó desde El Cairo. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP