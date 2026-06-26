americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Israel divulga documentos clasificados sobre operación en Entebbe para liberar a más de 100 rehenes

JERUSALÉN (AP) — Israel publicó el viernes un conjunto de documentos previamente clasificados donde se detallan las decisiones detrás de una audaz incursión realizada en 1976 para liberar a más de 100 rehenes retenidos en Uganda.

ARCHIVO – Una madre y su hija se abrazan tras la llegada de la segunda al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv después de que tropas de paracaidistas israelíes la liberaran a ella y a otros rehenes que iban a bordo de un avión de Air France en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, el 4 de julio de 1976. (AP Foto/Nash, Archivo)
ARCHIVO – Una madre y su hija se abrazan tras la llegada de la segunda al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv después de que tropas de paracaidistas israelíes la liberaran a ella y a otros rehenes que iban a bordo de un avión de Air France en el aeropuerto de Entebbe, en Uganda, el 4 de julio de 1976. (AP Foto/Nash, Archivo) AP

En la operación, decenas de comandos israelíes asaltaran el aeropuerto de Entebbe, donde milicianos palestinos y alemanes, respaldados por fuerzas ugandesas, mantenían como rehenes a 106 pasajeros de un vuelo secuestrado que iba de Tel Aviv a París. La acción duró menos de una hora, con un número limitado de bajas entre los comandos y los rehenes, la mayoría de los cuales eran israelíes o judíos, lo que la convirtió en material de leyenda dada la dificultad y el alto riesgo de la misión.

Israel divulgó los archivos antes del 50mo aniversario de la incursión, el 3 de julio, y mientras el país aún lidia con las secuelas de la crisis de rehenes que comenzó cuando combatientes encabezados por Hamás atacaron Israel el 7 de octubre de 2023. En el ataque murieron alrededor de 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes y trasladadas a Gaza.

Los archivos sobre la incursión de Entebbe amplían revelaciones anteriores y lo que ya se sabía sobre el improvisado equipo de crisis del entonces primer ministro Yitzhak Rabin, y muestran cómo las autoridades tuvieron que decidir entre negociar la liberación de los rehenes e intentar una operación de largo alcance que exigiría que comandos israelíes volaran miles de kilómetros (millas) sobre varios Estados hostiles.

El equipo insistió inicialmente en que no debía haber negociaciones con los captores: el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el grupo alemán occidental Revolutionäre Zellen. Los grupos, que secuestraron el vuelo de Air France procedente de Tel Aviv cuando hizo escala en Atenas, exigieron la liberación de prisioneros en varios países y advirtieron que comenzarían a matar rehenes si las conversaciones no daban resultados antes del plazo que ellos mismos se impusieron.

Sin embargo, a medida que la crisis se prolongaba durante seis días y la presión de las familias de los rehenes aumentaba, los líderes israelíes se fueron mostrando gradualmente más abiertos a dialogar, según un resumen de los archivos publicado por los Archivos Estatales de Israel.

“La hora cero se acerca… Creemos que debe hacerse un esfuerzo supremo y romper el ultimátum”, escribió el equipo de crisis de Rabin en un memorando al autorizar negociaciones sobre algunas de las condiciones.

Históricamente, Israel ha negociado con grupos de milicianos palestinos para intercambiar rehenes por prisioneros y detenidos palestinos, aun cuando distintos críticos advertían que esa práctica podría alentar más secuestros. Entebbe suele considerarse un momento en que Israel dio un giro al optar por una arriesgada operación militar, pero los documentos divulgados el viernes sugieren lo contrario. Tras bambalinas, los funcionarios se inclinaron por el uso de la fuerza solo cuando las negociaciones se estancaron y creció la confianza en una posible operación.

Según los documentos, Israel adoptó un enfoque de dos vías. Impulsó negociaciones encabezadas por Francia con el presidente ugandés Idi Amin, mientras elaboraba planos del aeropuerto y se preparaba para enviar aviones de transporte a Kenia y luego a Uganda para tomar por asalto el aeropuerto al amparo de la noche.

Los comandos irrumpieron en el aeropuerto y salvaron a todos los rehenes salvo tres, que murieron en el fuego cruzado. Durante el tiroteo, las fuerzas israelíes mataron a todos los secuestradores y a decenas de soldados ugandeses. Solo murió un comando: Yonatan Netanyahu, hermano del futuro primer ministro Benjamin Netanyahu.

La operación fue criticada por Amin y por la Organización de la Unidad Africana, una institución predecesora de la Unión Africana, que consideró la incursión una violación de la soberanía de Uganda en un momento en que afirmaba estar negociando la liberación de los rehenes.

Para Israel, Entebbe fue visto ampliamente como un éxito apenas cuatro años después de que los nueve rehenes israelíes murieran en un intento de rescate encabezado por Alemania durante los Juegos Olímpicos de Verano de 1972 en Múnich. Aun así, sus líderes sabían que los éxitos militares no pondrían fin al conflicto.

“No nos engañemos”, escribió Rabin en uno de los memorandos divulgados el viernes. “Fue una operación y un logro extraordinarios. Sin embargo, el problema no ha terminado. El terrorismo sigue actuando. Es demasiado pronto para decir qué otros problemas nos planteará el terrorismo y qué lecciones debemos aprender de este asunto. Hemos terminado una batalla, pero la guerra continúa”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - Sergei Ivanov, representante especial de Rusia para la protección del medio ambiente y el transporte, asiste a un desfile militar del Día de la Victoria que conmemora el 75to aniversario de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja de Moscú, Rusia, el miércoles 24 de junio de 2020. (Foto AP/Pavel Golovkin, Pool, archivo)

Muere Sergei Ivanov, exministro de Defensa ruso, a los 73 años; fue considerado sucesor de Putin

Trabajadores de rescate buscan entre los escombros de un edificio derruido tras un sismo, el jueves 25 de junio de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

LO ÚLTIMO: Suben a 589 los muertos por los sismos en Venezuela, dice presidenta encargada

Una mujer pasa junto a un edificio dañado durante un terremoto en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (AP Foto/Pedro Mattey)

LO ÚLTIMO: Fuertes sismos golpean Venezuela, al menos 164 muertos

Por Redacción América Noticias Miami
Alberto Carvalho, superintendente del Distrito Escolar de Los Ángeles, en esa ciudad el 9 de octubre del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Renuncia superintendente escolar de Los Ángeles en medio de investigación federal

Destacados del día

Trump cita a Cuba para advertir sobre el avance del comunismo en EE.UU. tras primarias de Nueva York

Trump cita a Cuba para advertir sobre el avance del comunismo en EE.UU. tras primarias de Nueva York

Trabajadores de rescate buscan entre los escombros de un edificio derruido tras un sismo, el jueves 25 de junio de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)

LO ÚLTIMO: Suben a 589 los muertos por los sismos en Venezuela, dice presidenta encargada

Cubanos en Cancún son procesados por vender marihuana en Facebook; juez ordena prisión preventiva en México ya

Cubanos en Cancún son procesados por vender marihuana en Facebook; juez ordena prisión preventiva en México ya

Arrestan al reguetonero cubano Yakarta en Miami-Dade por robo de vehículo y posesión de drogas

Arrestan al reguetonero cubano Yakarta en Miami-Dade por robo de vehículo y posesión de drogas

Díaz-Canel niega apertura política y dice que no habrá restauración capitalista en Cuba tras reformas de junio

Díaz-Canel niega apertura política y dice que no habrá restauración capitalista en Cuba tras reformas de junio

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter