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Israel dice que Netanyahu visitó en secreto Emiratos Árabes Unidos

JERUSALÉN (AP) — El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu visitó en secreto a los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra con Irán, informó el miércoles su despacho.

Netanyahu se reunió con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, durante la visita, indicó la oficina del líder israelí. Añadió que la visita “dio como resultado un avance histórico en las relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos”.

El anuncio se produce apenas un día después de que el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, revelara que Israel había enviado a Emiratos Árabes Unidos sistemas de defensa aérea junto con personal para operarlos.

Los Emiratos Árabes Unidos no ha comentado sobre la visita reportada del líder israelí.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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