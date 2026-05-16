Israel dice que mató al líder del ala militar de Hamás, artífice de ataques del 7 de octubre

Compartir en:









Palestinos cargan con el cuerpo de una persona fallecida en la víspera en ataques aéreos israelíes contra Izz al-Din al-Haddad, líder de las Brigadas Qassam de Hamás, durante un funeral en el exterior del hospital Shifa, en la Ciudad de Gaza, el 16 de mayo de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi) AP

Izz al-Din al-Haddad murió en un ataque en Ciudad de Gaza el viernes, explicó el ejército. Era uno de los últimos comandantes de alto rango del brazo militar de Hamás que habían dirigido la planificación y ejecución de los ataques del 7 de octubre, encabezados por el grupo insurgente, contra Israel.

Haddad asumió el cargo tras la muerte de su predecesor, Mohammed Sinwar, de acuerdo con funcionarios israelíes. La familia de Haddad confirmó su muerte a The Associated Press el sábado.

La muerte se produjo en un momento en que el alto el fuego entre Israel y Hamás sigue siendo frágil, mientras cuestiones clave como el desarme de Hamás frenan el avance del acuerdo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Compartir en:







