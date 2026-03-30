Israel castiga a unidad militar que agredió a equipo de CNN en Cisjordania

Una casa dañada por violencia de colonos israelíes en Deir al-Hatab, Cisjordania, el 23 de marzo del 2026. (AP foto/Majdi Mohammed) AP

El ejército anunció que suspendía el lunes al batallón Netzah Yehuda después de que se filmara a soldados agrediendo al equipo de CNN la semana pasada.

Netzah Yehuda es una unidad de soldados ultraortodoxos que en el pasado ha sido vinculada con abusos contra civiles palestinos, incluida la muerte de un palestino-estadounidense de 78 años tras su detención por fuerzas del batallón en 2022.

Tras la indignación del gobierno de Estados Unidos en ese caso, el ejército israelí calificó el incidente como “un hecho grave y lamentable”, reprendió a un oficial y reasignó a otros dos, y luego sacó a la unidad de Cisjordania.

En el incidente de la semana pasada, un equipo de CNN se preparaba para un reportaje sobre la violencia de colonos en la aldea cisjordana de Tayasir. La violencia de colonos en el territorio se ha disparado, con al menos nueve palestinos muertos este año, según datos de la ONU. El castigo a colonos israelíes por violencia contra palestinos también es poco frecuente.

En el incidente captado por la cámara, soldados del batallón se acercan a los periodistas con las armas en alto y les gritan. El corresponsal Jeremy Diamond contó que a un productor lo sujetaron con una llave de estrangulamiento. Las imágenes se viralizaron.

En un reportaje en el sitio web de CNN, Diamond escribió que los soldados retuvieron al equipo, junto con palestinos de Cisjordania, durante dos horas mientras repetían la ideología de los colonos de que toda Cisjordania pertenece a Israel y todos los palestinos son terroristas.

El lunes, el ejército indicó que Netzah Yehuda fue suspendido de su despliegue actual y que el batallón reanudaría su servicio tras someterse a “un proceso destinado a reforzar sus bases profesionales y éticas”.

El rabino Shaul Abdiel, que trabaja con la unidad Netzah Yehuda, criticó el castigo del ejército israelí y manifestó en una entrevista radial que fue “demasiado rápido y demasiado colectivo”.

Durante mucho tiempo, grupos de derechos humanos han sostenido que Israel rara vez hace rendir cuentas a los soldados por muertes de palestinos. Los casos del palestino-estadounidense y del equipo de CNN parecen haber atraído atención adicional porque involucraron a ciudadanos de Estados Unidos y a una organización de noticias conocida.

Unas semanas antes del incidente con CNN, las autoridades israelíes dijeron que habían iniciado una investigación sobre la muerte de cuatro palestinos, incluidos dos niños —uno de ellos ciego—, a manos de fuerzas israelíes durante una patrulla en la cercana localidad cisjordana de Tammun.

Las autoridades israelíes no han anunciado medidas disciplinarias contra los militares en ese caso. Medios israelíes han informado que los militares no han sido interrogados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP