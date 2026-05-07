Israel acusa a un hombre judío de atacar a una monja cristiana en Jerusalén

Peregrinos cristianos visitan el Cenáculo, donde muchos creen que se celebró la Última Cena descrita en la Biblia, el viernes 1 de mayo de 2026, mientras pasan junto al lugar donde una monja fue atacada por un hombre el miércoles anterior. (AP Foto/Leo Correa) AP

La acusación identificó al hombre como Yona Schreiber, de 36 años, del asentamiento de Peduel, en Cisjordania ocupada por Israel. La medida se produce después de que un video de la agresión recibiera una amplia condena de líderes extranjeros y cristianos.

Schreiber fue arrestado la semana pasada, y el fiscal general de Israel recomendó prolongar su detención durante la duración del caso. El abogado de Schreiber se negó a hablar con un periodista de The Associated Press en el tribunal.

Según la acusación, Schreiber atacó a una mujer en Jerusalén, justo fuera de las murallas del casco antiguo de Jerusalén, porque llevaba un hábito que la identificaba como monja católica. La empujó y luego la pateó mientras ella estaba tendida en el suelo, y también agredió a un transeúnte que intentó detener el ataque, indicó la acusación.

A Schreiber se le imputan cargos por agresión simple y por agresión motivada por hostilidad religiosa.

Olivier Poquillon, director de la Escuela Francesa de Investigación Bíblica y Arqueológica, señaló que la monja era investigadora en la institución. Calificó el ataque como un “acto de violencia religiosa” en una publicación en X.

Grupos religiosos han documentado un aumento de actos de acoso y violencia contra peregrinos y clérigos cristianos, así como contra residentes cristianos palestinos, incluidos ataques y escupitajos, a menudo por parte de judíos ultraortodoxos extremistas.

El arresto se produce mientras el trato de Israel a las minorías religiosas está bajo escrutinio, semanas después de que la policía limitara el acceso a los lugares más sagrados de Jerusalén para los oficios festivos debido a preocupaciones de seguridad durante la guerra con Irán.

Al cardenal patriarca latino Pierbattista Pizzaballa se le prohibió celebrar una misa privada en la iglesia del Santo Sepulcro el Domingo de Ramos, la primera vez en siglos que se impide a líderes católicos conmemorar el Domingo de Ramos en esa iglesia. Tras el revuelo, la policía de Jerusalén finalmente alcanzó un compromiso para una misa de Pascua limitada en el templo.

Israel también recibió críticas internacionales después de que un soldado se fotografiara golpeando con un hacha una estatua caída de Jesús en la cruz en el sur de Líbano. Posteriormente, dirigentes israelíes se desmarcaron del incidente y afirmaron que el soldado sería reprendido, y ayudaron a residentes locales a reemplazar la estatua.

El ejército israelí también abrió una investigación sobre un soldado fotografiado poniendo un cigarrillo en la boca de una estatua de la Virgen María, imagen que aparentemente fue tomada hace varias semanas. El ejército dijo que considera el incidente con la “máxima severidad”. Y ha habido preguntas y preocupación por soldados israelíes que han arrasado con bulldozers partes de un convento católico en el sur de Líbano.

El mes pasado, el Ministerio israelí de Exteriores nombró al exembajador George Deek como enviado especial ante el mundo cristiano, en respuesta a los incidentes. Deek se desempeñó previamente como embajador de Israel en Azerbaiyán y fue el primer embajador árabe cristiano de Israel.

Deek condenó al soldado grabado fumando un cigarrillo junto a una estatua de la Virgen María y subrayó que Israel “está comprometido con preservar la libertad religiosa y la dignidad de todas las religiones”.

La declaración fundacional de Israel incluye la protección de la libertad de religión y de todos los lugares sagrados, y el país se presenta como un oasis de tolerancia religiosa en una región volátil.

Pero algunas autoridades eclesiásticas y grupos de monitoreo han lamentado un aumento reciente del sentimiento anticristiano y del acoso. El problema es particularmente marcado en la Ciudad Vieja de Jerusalén, una zona densamente poblada con estrechos callejones de antiguas piedras, que alberga lugares sagrados para el judaísmo, el cristianismo y el islam.

Wadie Abunassar, coordinador del Foro Cristiano de Tierra Santa, calificó la semana pasada los ataques dirigidos contra cristianos como un fenómeno en crecimiento. Atribuyó la rápida respuesta al ataque contra la monja al hecho de que quedó registrado en video.

Manifestó que sentía “gran enojo con el sistema y gran tristeza, porque siento que esto no terminará pronto”. Uno de los problemas, sostuvo, era la insuficiente disuasión frente a este tipo de violencia.

“Muchas veces en estos casos no hay arrestos y, si los hay, a veces después de uno o dos días (los sospechosos) quedan en libertad”, añadió. “En algunos casos, la policía no recomienda a la fiscalía presentar cargos o acusarlos formalmente. Y en algunos casos, cuando hay acusación, la acusación es leve”.

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Sam Metz contribuyó a este despacho desde Ramala, Cisjordania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP