Irene Díaz reconocida como un "perfil de éxito 2024"

Líderes comunitarios y empresariales latinos de distintos países, que actualmente están ubicados en el condado Miami–Dade, cuyas carreras se destacan no solo en el país sino mundialmente, fueron reconocidos anoche en la gala “Perfiles de Éxito 2024”.

Otras de las reconocidas fue Leila Cobo, jefa de Contenido de la plataforma Billboard en español y una de las ejecutivas más influyentes en la industria de la música en Latinoamérica. “Muy orgullosa porque no es fácil llegar acá, como inmigrante, o llegar a cualquier lugar como inmigrante y hacer nuestra propia carrera muy a pulso”, hizo saber Cobo a los medios.

Ángela Tejada, también estuvo entre las premiadas. La psicóloga muy comprometida en el trabajo con niños autista prestó uno de los robots de terapia para conducir parte del evento.

Pero ellas no fueron las únicas. Hubo otros reconocidos de distintos sectores. Como Maykel Perez, Publicista y empresario dedicado con una inmensa pasión por la prensa y los medios; Ivan Valdés y Abisai Hernandez, propietarios de The House of Suits, dos visionarios empresarios cubanoamericanos que han forjado un imperio de la moda a medida; Luis Fuertes, CEO Miami Life Plastic Surgery; Dio Lluberes, Productor Ejecutivo NBC/Telemundo de “Hoy Dia; Marita Astete, filántropa y CEO de Aromas del Perú y el Nuevo Restaurante Mayu; Aylín Mújica, multifacética presentadora, actriz, modelo y bailarina de ballet o Jorge Fajardo, experto en finanzas y CEO-KPI Capital Partners.

Además de los reconocidos el evento contó con destacados invitados. Como Eliel Campuzano, cónsul de México en Miami; Tomas Constantini, empresario o el doctor Luis Lubin de Sunset Smile Creations.

El lugar elegido para celebrar el evento fue la tienda de trajes italianos The House of Suits ubicada en Coral Gables. La estratega de vida y conferencista Mariulis Rodriguez fue la persona encargada de dar el speech inaugural. Durante su charla, Rodriguez, animó a todos los presentes a seguir tomando riesgos y luchando por sus sueños.

Con todo, la primera edición de “Perfiles de Éxito 2024” fue todo un éxito y se espera que el evento se repita anualmente para poner en valor a los profesionales de nuestra región y seguir creando un clima motivacional de trabajo entre la comunidad.