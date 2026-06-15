Iraní-estadounidenses planean protestas y reuniones para ver el debut del equipo en el Mundial

Manifestantes portan una bandera gigante de Irán, el domingo 7 de junio de 2026, en Inglewood, California (AP Foto/Benjamin Hanson) AP

Está prevista una manifestación afuera del estadio cercano a Los Ángeles, ciudad donde reside la mayor comunidad iraní fuera de Irán. Muchos de los iraní-estadounidenses del sur de California llegaron después de la Revolución Islámica, y un núcleo de restaurantes, tiendas y mercados a unos 16 kilómetros del estadio es conocido como “Teherángeles”.

Los participantes de la manifestación planean vestir camisetas con el león y el sol y agitar la bandera del país anterior a la Revolución Islámica de 1979, en protesta por la mortífera represión de Teherán contra la disidencia en enero.

Ali Javahery, un consultor de 59 años que nació en Irán y vive en el condado de Orange en California, comentó que estará afuera protestando durante el partido de debut de Irán contra Nueva Zelanda, no adentro viéndolo. Señaló que el fútbol y la política están entrelazados y que, aunque ama el deporte, los jugadores de la selección nacional están bajo presión para adherirse a las posturas del gobierno iraní.

Javahery declaró: “Esto no es el ‘Equipo Melli’”, como se conoce en persa a la selección nacional. “Esto es el Equipo de la República Islámica”.

La participación de Irán en el torneo ha estado marcada por la guerra del país con fuerzas de Estados Unidos e Israel. La selección trasladó su base de entrenamiento a México desde Tucson, Arizona, y a algunos de los principales dirigentes del fútbol del país no se les habían concedido visas para ingresar a Estados Unidos.

Muchos en la diáspora tienen sentimientos encontrados sobre cómo mostrar su apoyo al pueblo iraní, pero no al gobierno, a través de su amor por el fútbol.

“Jugamos para cada iraní, ya sea en la diáspora o en Irán. La gente tiene opiniones diferentes, pero estamos aquí para unir a las personas y trataremos de llevar alegría a todos los iraníes dondequiera que vivan", indicó el capitán del equipo, Mehdi Taremi, en una conferencia de prensa realizada el domingo. "Estamos aquí para llevar alegría al pueblo iraní. No nos involucramos en política. Estamos aquí para jugar al fútbol”.

Reza Garajedaghi, de 57 años, contó que verá el partido con su padre de 96 años en San Diego. Explicó que no compró boletos para el partido, en parte por los precios que anduvieron por las nubes.

Pero indicó que apoya al equipo, dejando la política de lado, al tiempo que respeta la amplia gama de opiniones compartidas por los iraníes en la diáspora.

“Soy un gran aficionado al fútbol, y los chicos están representando a todos los persas, a los iraníes de todo el mundo", valoró Garajedaghi, quien dejó Irán cuando tenía 10 años "Para mí, no tiene nada que ver con el gobierno que tengan en Irán”.

Se han planeado reuniones para ver el partido y alentar al equipo en el sur de California. El año pasado, cuando se asignó a Irán jugar en Los Ángeles, muchos compraron boletos.

Pero en los últimos meses algunos dijeron que han vendido sus entradas con enojo, tras la represión de enero.

Algunos aficionados iraní-estadounidenses al fútbol también han dicho que el equipo actualmente está atrapado en la política. En el pasado, deportistas iraníes han enfrentado graves consecuencias por alzar la voz.

En 2022, un destacado exintegrante de la selección nacional fue arrestado por presuntamente protestar contra los líderes del país, y el delantero estrella Sardar Azmoun no fue seleccionado para la plantilla de la Copa del Mundo este año, según se informó, debido a una publicación en redes sociales que enfureció a las autoridades.

El entrenador de Irán, Amir Ghalenoei, calificó a Azmoun como un “excelente jugador” y dijo que deseaba que estuviera con el equipo.

Ghalenoei manifestó el domingo, al ser consultado sobre la numerosa diáspora: “Solo estoy feliz de que vengan a vernos y espero que recen por nosotros y espero que nos alienten”.

Confió en que el equipo retribuya esa lealtad jugando un buen partido.

Algunos iraní-estadounidenses también están molestos por la regla de la FIFA que prohíbe ondear banderas políticas. Quieren mostrar la bandera prerrevolucionaria del león y el sol, que no es la enseña oficial de Irán.

El Iranian American Institute for Voices for Liberty informó que presentó una demanda la semana pasada en California para impugnar la regla de banderas de la FIFA.

Durante la ceremonia inaugural del viernes en Los Ángeles, miembros del público, en su mayoría estadounidense, abuchearon cuando la bandera de Irán fue llevada al campo.

El presidente Donald Trump anunció a última hora del domingo que Estados Unidos había alcanzado un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha sacudido la región y prácticamente ha paralizado los envíos de petróleo y gas natural desde el Golfo Pérsico.

No se conocían detalles del acuerdo, que se espera sea firmado el viernes.

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El redactor deportivo de AP Greg Beacham contribuyó a este informe.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP