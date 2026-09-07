Irán sube el precio de la gasolina a sus mayores consumidores mientras la economía sufre

El tráfico circula por una avenida mientras un buque comercial permanece anclado en el estrecho de Ormuz, el lunes 7 de septiembre de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Este tipo de incrementos en el precio de la gasolina pueden ser delicados y contribuir a la inflación. Un aumento en 2019 desató protestas en todo el país y una represión que presuntamente dejó más de 300 muertos.

Sin mencionar específicamente la guerra con Estados Unidos, el anuncio del gobierno citó la “situación actual”, y añadió que el dinero adicional que se recaude por el aumento de precios se entregará a los hogares.

Bajo el nuevo sistema, las personas que rebasen su cuota de 110 litros (29 galones) de gasolina al mes ahora deberán pagar 100.000 riales (unos 7 centavos de dólar) por litro, el doble de lo que han estado pagando desde diciembre.

Irán todavía tiene algunos de los precios de la gasolina más bajos del mundo, pero el aumento se suma a las presiones diarias para muchos de los más de 90 millones de habitantes del país. La moneda ya venía cayendo a mínimos históricos y el poder adquisitivo se ha debilitado. El dólar estadounidense se cotizaba a 2,22 millones de riales el lunes.

Keramat Veis Karami, director general de la empresa estatal de distribución de petróleo, dijo que la nueva tarifa de la gasolina afectaría al 15% de los consumidores, informó la agencia oficial de noticias IRNA.

El funcionario indicó que el consumo alcanzó un máximo histórico de 145 millones de litros (38 millones de galones) por día en agosto, mientras que la capacidad de producción interna fue de 122 millones de litros diarios. El resto del suministro se importa.

Subir los precios puede ayudar a moderar el alto consumo, que expertos han atribuido a los autos envejecidos y a la calidad de las piezas de repuesto en Irán, así como a un transporte público insuficiente.

Pero los expertos también señalan que los aumentos en los precios de la gasolina conducirán a una mayor inflación, en un país que ya de por sí lidia con una tasa anual de inflación de aproximadamente el 67%, según el centro nacional de estadísticas, un organismo gubernamental.

Durante generaciones, la gasolina barata se ha considerado en Irán una especie de derecho de nacimiento, lo que ha provocado manifestaciones masivas desde al menos 1964, cuando un aumento de precios obligó al sha Mohammad Reza Pahlavi a sacar vehículos militares a las calles para reemplazar a los de los taxistas en huelga.

Opiniones de los iraníes al aumento del precio de la gasolina

Una hora después de que entraran en vigor los nuevos precios, dos de las ocho gasolineras visitadas por The Associated Press estaban cerradas para ajustar las tarifas de los surtidores. Las otras seis sí estaban abiertas, y en cada una había una docena de autos en fila.

La seguridad era estricta en los alrededores de las estaciones de servicio, y se veía a policías uniformados y a otros vestidos de civil.

En la fila, Asghar Rahimi, un residente de Teherán de 34 años, dijo que los aumentos de precio no se detendrán.

“Esa cantidad pequeña no puede ayudar al gobierno a gestionar problemas como la pobreza y el desempleo", sostuvo Rahimi. "Este fue el primer paso. En los próximos meses, necesitan subirlo otra vez”.

Otro residente, Alí Salari, de 55 años, temía que el alza en los precios afecte los precios de otros bienes, incluido el pan y la carne.

“Ha sido así desde que el gobierno manipuló los precios de la gasolina”, comentó Salari.

Hamid Mirzei, de 43 años y residente de Teherán, dijo que los precios de los alimentos han seguido subiendo, y que una visita al supermercado tan sólo para adquirir productos básicos, como frijoles y lentejas, puede costar hasta 100 millones de riales (73 dólares).

“La vida se ha vuelto difícil para todos nosotros. Incluso los alimentos básicos se están volviendo inalcanzables”, lamentó Mirzei.

“Si los precios de la gasolina también suben, las cosas empeorarán mucho más”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP