Irán presiona para acabar la guerra en 30 días mientras Trump expresa dudas

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que estaba revisando una nueva propuesta iraní para terminar la guerra, pero también mostró dudas de que condujera a un acuerdo.

La propuesta iraní, de 14 puntos, exige el fin de la guerra, en lugar de sólo una extensión de la tregua. La propuesta, una refutación del plan estadounidense de nueve puntos, también pide que Estados Unidos levante las sanciones contra Irán, ponga fin al bloqueo naval, retire fuerzas de la región y cese todas las hostilidades, incluidas las operaciones de Israel en Líbano, según la agencia semioficial Nour News, que mantiene estrechos vínculos con los organismos de seguridad del país.

Irán envió su respuesta a través de un intermediario paquistaní, informó la agencia. Pakistán ha acogido negociaciones anteriores entre Irán y Estados Unidos.

Trump rechazó esta semana una propuesta iraní anterior. Sin embargo, las conversaciones han continuado y el frágil alto el fuego de tres semanas parece mantenerse.

El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, habló también el domingo con su homólogo de Omán, Badr al Busaidi, quien supervisó rondas previas de conversaciones entre Estados Unidos e Irán antes del más reciente ciclo de combates.

El presidente estadounidense también ofreció un nuevo plan para reabrir el estrecho de Ormuz, en la boca del golfo Pérsico, por donde suele pasar aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural.

Irán se mantiene firme sobre el estrecho de Ormuz

El vicepresidente del Parlamento iraní declaró el domingo que Irán “no retrocederá en nuestra posición sobre el estrecho de Ormuz, y no volverá a sus condiciones previas a la guerra”. Ali Nikzad, que no tiene poder de decisión en el Parlamento, hizo los comentarios durante una visita a instalaciones portuarias en la estratégica isla iraní de Larak, situada cerca del punto más angosto del estrecho.

“El estrecho de Ormuz pertenece a la República Islámica de Irán”, afirmó, y añadió que el país trabajaba para compensar a empresas y propietarios por los daños sufridos durante la guerra, y que el plan de bloqueo de Trump estaba destinado al fracaso.

Nikzad reiteró la postura de Irán de que cualquier barco no asociado con Estados Unidos o Israel podrá pasar tras pagar un peaje. Estados Unidos ha advertido a las navieras que podrían enfrentar sanciones por pagar a Irán de cualquier forma, incluidos activos digitales, para transitar con seguridad.

Irán cerró de facto el estrecho al atacar y amenazar a barcos después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una guerra el 28 de febrero. Teherán ofreció posteriormente a algunos buques un paso seguro por rutas más cercanas a su costa, cobrando tarifas en ocasiones.

Estados Unidos ha respondido con un bloqueo naval de los puertos iraníes desde el 13 de abril, privando a Teherán de los ingresos petroleros que necesita para apuntalar su economía debilitada.

En Teherán, el rial sigue desplomándose

El rial se debilitó aún más frente al dólar estadounidense el domingo, el segundo día de la semana laboral en Irán. En la calle Ferdowsi de Teherán, el principal centro de cambio de divisas de la capital, el dólar se cotizaba a 1.840.000 riales. Los analistas señalan que existe una fuerte posibilidad de que la moneda se deprecie aún más en los próximos días.

El rial se cotizaba a 1,3 millones por dólar en diciembre, lo que entonces fue un mínimo histórico y desencadenó protestas generalizadas por el deterioro de la economía. Los mercados en Teherán siguen inestables, y los precios de algunos productos suben a diario.

Según reportes publicados en medios iraníes, varias fábricas no han renovado contratos a trabajadores tras las vacaciones del Año Nuevo iraní, y un número significativo de personas ha perdido su empleo.

Yousef Pezeshkian, hijo y asesor del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, escribió en Telegram que tanto Estados Unidos como la República Islámica se ven a sí mismos como ganadores de la guerra y no están dispuestos a ceder.

El comité del Nobel pide tratamiento médico para laureada iraní encarcelada

El Comité Noruego del Nobel instó a Irán a trasladar de inmediato a la laureada con el Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que está encarcelada, para que reciba tratamiento médico en Teherán después de que su salud se deteriorara de forma abrupta.

El comité indicó que estaba en contacto con la familia y el abogado de Mohammadi, y que la vida de la ganadora del premio de 2023 sigue en riesgo sin tratamiento por parte de su equipo médico de confianza en Teherán.

Mohammadi se desmayó dos veces en prisión el viernes en la ciudad noroccidental de Zanjan, informó su fundación, y fue ingresada en un hospital local. Sus abogados han dicho que se cree que sufrió un ataque cardíaco a finales de marzo.

“Narges Mohammadi está encarcelada únicamente por su trabajo pacífico en favor de los derechos humanos. Su vida está ahora en manos de las autoridades iraníes”, dijo el presidente del comité del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

Mohammadi, de 53 años, abogada defensora de derechos que ganó el premio mientras estaba en prisión, fue detenida en diciembre durante una visita a la ciudad iraní oriental de Mashhad y condenada a siete años más de cárcel.

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Lidman informó desde Tel Aviv, Israel. El periodista de The Associated Press Amir Vahdat en Teherán, Irán, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP