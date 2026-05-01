Irán presenta nueva propuesta de negociación con EEUU, informan medios iraníes

Un hombre de pie en el mar, aparentemente pescando, mientras buques graneleros, de carga y barcos de servicio se alinean en el horizonte del estrecho de Ormuz, frente a la costa de Bandar Abbas, Irán, el lunes 27 de abril de 2026.(Razieh Poudat/ISNA vía AP) AP

Hasta el momento, ni Estados Unidos ni Pakistán han confirmado la recepción de la nueva propuesta. No se informó qué detalles incluye el plan presentado a última hora del jueves, de acuerdo con el reporte.

Un frágil alto el fuego de tres semanas entre Estados Unidos e Irán parece seguir vigente, aunque ambos países han intercambiado acusaciones de violaciones.

Aunque el alto el fuego ha detenido en gran medida los combates en Irán, Washington y Teherán siguen enfrascados en un enfrentamiento por el estrecho de Ormuz, por donde, en tiempos de paz, transita una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo. El bloqueo establecido por la Marina de Estados Unidos, que impide que los petroleros iraníes salgan al mar, ha hecho que la economía del país se tambalee. La economía mundial también está bajo presión debido a que Irán mantiene su control asfixiante sobre el estrecho.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó esta semana un nuevo plan para reabrir el importante paso, que utilizan los aliados de Washington en el Golfo para exportar su petróleo y gas.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, sostuvo el viernes una serie de llamadas con muchos de sus homólogos regionales, entre ellos, los de Turquía, Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Irak y Azerbaiyán, para informarles sobre las más recientes iniciativas de su país para poner fin a la guerra, según sus redes sociales.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, también habló por teléfono el viernes con Araghchi. Ambos abordaron los esfuerzos diplomáticos en curso para reabrir el estrecho de Ormuz y acuerdos de seguridad a largo plazo, indicó la oficina de Kallas en un comunicado. La diplomática también ha estado en contacto con los socios de la Unión Europea en el Golfo.

El gobierno de Trump declinó decir si había recibido una nueva propuesta de Irán.

“No detallamos conversaciones diplomáticas privadas”, señaló en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly. “El presidente Trump ha dejado claro que Irán nunca puede poseer un arma nuclear, y las negociaciones continúan para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos a corto y largo plazo”.

Pakistán tampoco confirmó ni negó el viernes que Teherán hubiera enviado propuestas a Islamabad, mientras funcionarios afirmaron que continuaban los esfuerzos para aliviar las tensiones entre Irán y Estados Unidos. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, dijo el miércoles en una reunión del gabinete que aún se esperaba una respuesta de Irán.

A principios de esta semana, Trump dijo a Axios que había rechazado la propuesta de Irán de reabrir el estrecho a cambio de que la Marina de Estados Unidos levantara su bloqueo de los puertos iraníes.

La propuesta iraní habría aplazado para una fecha posterior las negociaciones sobre el programa nuclear del país, dijeron a principios de esta semana dos funcionarios regionales. Los funcionarios, con conocimiento de la propuesta, declararon bajo condición de anonimato para hablar de negociaciones a puerta cerrada entre funcionarios iraníes y paquistaníes.

Una de las principales razones aducidas por Trump para ir a la guerra fue negar a Irán la capacidad de desarrollar armas nucleares.

Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, al menos 3.375 personas han muerto en Irán, y más de 2.600 en Líbano, donde nuevos combates entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, estallaron dos días después de iniciarse la guerra, según las autoridades.

Además, 24 personas han muerto en Israel y más de 20 en Estados árabes del Golfo. Diecisiete soldados israelíes fueron abatidos en Líbano, así como 13 militares de Estados Unidos en toda la región.

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Ezzidin informó desde El Cairo. Los periodistas de The Associated Press Sylvie Corbet en París y Collin Binkley en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP