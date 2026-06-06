Irán parte a México para seguir su preparación al Mundial con funcionarios esperando sus Visas

Jugadores de Irán posan con aficionados en Antalya, Turquía antes de partir rumbo a Tijuana, México el sábado 6 de junio del 2026. (AP Foto/Khalil Hamra) AP

Según la televisión estatal iraní, el secretario general de la Federación Iraní de Fútbol, Hedayat Mombeini, y su vicepresidente, Mehdi Mohammad Nabi, figuraban entre los 14 integrantes del personal de apoyo y funcionarios que no tenían visas para Estados Unidos antes de los partidos en Los Ángeles y Seattle.

No está claro si al presidente de la federación, Mehdi Taj, le habían emitido una visa.

La participación del equipo en el Mundial se ha visto complicada por la guerra de Irán con Israel y Estados Unidos. Los problemas con la tramitación de visas ya habían llevado a Irán a trasladar su base de entrenamiento de Tucson, Arizona, a Tijuana, en la frontera de México con California.

La federación acusó a Estados Unidos de “conducta vengativa” al negar visas a “miembros clave de la dirección y la administración” del equipo.

La decisión “en la práctica negó a la selección nacional iraní la oportunidad de competir en igualdad de condiciones y en una competencia libre de discriminación”, señaló un comunicado en el sitio web de la federación. Añadió que la federación llevaría el asunto ante la FIFA.

La Embajada de Irán en Ankara, por su parte, respondió a una publicación en redes sociales del embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barrack, en la que felicitó al personal de su embajada por tramitar las visas del equipo de Irán.

“No pueden blanquear una conducta que viola los reglamentos de la FIFA y quebranta las obligaciones de Estados Unidos como país anfitrión simplemente elogiándose a ustedes mismos”, decía una publicación iraní. “Esto representa la peor forma posible de injerencia políticamente sesgada en el deporte”.

Un funcionario de Estados Unidos le confirmó a The Associated Press que aprobaron todas las visas de los jugadores iraníes y un segundo funcionario indicó que se habían emitido visas para jugadores, entrenadores, preparadores y parte del personal de apoyo. Un tercer funcionario sugirió que a algunos solicitantes vinculados al equipo se les rechazó por pedir visas “bajo falsos pretextos”.

Los funcionarios comentaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre las visas.

El plantel se ha estado preparando para el Mundial en Antalya, Turquía. El equipo indicó que ya recibió visas de la Embajada de México en Ankara.

Los jugadores, vestidos con sacos azules sobre camisetas blancas, salieron del lujoso hotel Mardan Palace en Antalya el sábado por la tarde. Abordaron un jet privado en el aeropuerto de la ciudad mediterránea y tenían previsto volar directamente a México.

Irán disputa sus dos primeros partidos en Inglewood, California contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica seis días después; luego viaja a Seattle para enfrentar a Egipto el 26 de junio. Irán y Estados Unidos podrían encontrarse en la ronda de dieciseisavos el 3 de julio en Arlington, Texas, si ambos equipos terminan segundos en sus grupos.

El presidente Donald Trump había desalentado en marzo la participación de Irán en el torneo, al afirmar que no le parecía “apropiado” y al plantear preocupaciones sobre la “vida y seguridad” de los jugadores. Un día después, la selección iraní respondió, al señalar que “nadie puede excluirla” de jugar.

Irán finalizó la lista de jugadores el lunes, incluidos 17 jugadores que militan en el país y cuyos clubes no han jugado desde febrero debido a la guerra. El delantero estrella Sardar Azmoun fue excluido en marzo, según se informó, por una publicación en redes sociales que enfureció a las autoridades iraníes durante la guerra.

El ministro de Deportes de Irán manifestó en marzo que “no sería posible” que el equipo participara en el Mundial, pero la federación de fútbol de la república indicó en mayo que seguía adelante con un equipo.

La federación había insistió en que se concedieran visas a todos los jugadores y al personal, incluidos quienes habían cumplido servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

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FUENTE: AP