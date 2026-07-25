Irán no reporta nuevos ataques de EEUU aunque la tensión sigue siendo alta

Compartir en:









El portavoz del Ministerio de Salud iraní, Hossein Kermanpour, publicó en X que el país “tuvo una noche tranquila”, sin que se reportaran ataques. El Comando Central de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios. Sin embargo, a diferencia de las 13 noches anteriores, no anunció nuevas operaciones.

Las sirenas sonaron varias veces a primera hora del sábado en las provincias saudíes de Yanbu y Jizan, que albergan instalaciones petroleras cruciales en el mar Rojo, según la Defensa Civil saudí. Indicó que las sirenas se debieron a un “peligro potencial” que se disipó más tarde, sin ofrecer más detalles. Baréin también activó alertas de misiles a primera hora del sábado, pero no se reportaron víctimas.

El frágil alto el fuego que parecía frenar las principales operaciones en el conflicto que comenzó con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán pareció desmoronarse a principios de julio. Se acusó a Irán de atacar tres barcos en el estrecho y Estados Unidos respondió alcanzando decenas de objetivos en la República Islámica, que replicó disparando contra Estados árabes de la región.

El estrecho de Ormuz, un paso crucial para los suministros energéticos mundiales que quedó prácticamente cerrado por los ataques iraníes, está en el centro del conflicto. El ejército estadounidense disparó el viernes contra un mercante en el golfo de Omán que intentaba romper el renovado bloqueo de los puertos iraníes, mientras Irán atacaba a países árabes del golfo Pérsico aliados de Washington.

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, atacaron esta semana dos petroleros saudíes en el mar Rojo, lo que aumentó la preocupación de que el grupo vuelva a intentar bloquear las rutas marítimas en la zona. En respuesta, Arabia Saudí atacó la ciudad portuaria yemení de Hodeida, según dijo a primera hora del sábado la coalición liderada por Riad en Yemen.

Las embajadas de Estados Unidos en Oriente Medio también alertaron el viernes a los estadounidenses en la región de que las opciones para salir podrían volverse más limitadas, mientras la Guardia Revolucionaria de Irán aconsejaba a los residentes de países vecinos mantenerse lejos de las bases con tropas de Estados Unidos.

Hasta ahora, la guerra se ha cobrado la vida de más de 3.400 personas en Irán, según su Ministerio de Salud. Además, se reportó la muerte de 18 militares estadounidenses, 24 civiles en Israel y un número menor de civiles en países de toda la región. En Líbano han muerto más de 4.000 personas, además de 38 soldados israelíes, después de que los insurgentes del grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, dispararan contra Israel en apoyo de la República Islámica. ___ Dell'Orto informó desde Jerusalén. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP