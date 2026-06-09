Irán lanza misiles contra Baréin, Kuwait y Jordania en represalia por ataque de EEUU

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Baréin y Kuwait dispararon defensas antiaéreas en respuesta al ataque iraní. Jordania también informó que derribó cinco misiles que Irán lanzó contra una base aérea que alberga fuerzas de Estados Unidos.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron a atacar a Irán el 28 de febrero, la guerra ha sacudido la economía global, ha impulsado los precios de la energía en todo el mundo y ha encarecido muchos productos básicos, incluidos los alimentos.

Los funcionarios no han logrado convertir el alto el fuego de abril en un acuerdo para poner fin de manera permanente al conflicto, en particular debido a que Israel ha intensificado su campaña militar en Líbano.

El derribo del helicóptero de ataque Apache y los ataques del ejército de Estados Unidos tensaron aún más el alto el fuego, un día después de que Irán e Israel intercambiaran fuego por primera vez desde que entró en vigor la tregua. La televisión estatal iraní informó el martes que los ataques israelíes mataron a dos integrantes de las unidades de defensa aérea del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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