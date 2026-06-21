Irán empata 0-0 con Bélgica, que terminó con 10 hombres, en el Mundial

El belga Youri Tielemans (8) y el iraní Saman Ghoddos (14) se disputan un balón durante su partido por el Grupo G del Mundial entre Bélgica e Irán, el domingo 21 de junio de 2026, en Inglewood, California. (AP Foto/Jayne Kamin-Oncea) AP

El defensor belga Nathan Ngoy recibió una roja directa al minuto 66 cuando se equivocó en la salida y de inmediato le cometió una falta a Mehdi Taremi para evitar que el astro iraní quedara mano a mano frente al portero.

Irán no pudo aprovechar la ventaja en el campo y en realidad fue Bélgica la que generó mejores ocasiones de gol en el tramo final. Pese a todo, ambos equipos se marcharon con su segundo empate consecutivo en la fase de grupos.

Ninguno de los dos equipos se sentirá bien con el resultado en el SoFi Stadium.

Irán lamentará haber desaprovechado una oportunidad de oro de vencer a una potencia ubicada en el 10.º puesto del ranking de la FIFA, en medio de un turbulento viaje al Mundial afectado por restricciones y rechazos de visa por parte de Estados Unidos.

En tanto, el talentoso conjunto belga sigue sin anotar en sus dos partidos del Mundial, y únicamente se ha hecho presente en el marcador gracias a un autogol en su empate con Egipto.

Bélgica dominó la posesión en los primeros 60 minutos, pero Irán fabricó un puñado de buenas oportunidades que fueron frustradas por el arquero Thibaut Courtois, quien igualó la excelencia de Beiranvand.

Beiranvand detuvo dos ocasiones de Maxim De Cuyper en la segunda mitad, incluida una oportunidad clara a los 86 minutos.

A pesar de mantener la posesión del balón, Bélgica fracasó en su intento por superar el bloque defensivo de Irán. El cuadro iraní tuvo las mejores ocasiones al comienzo, incluida una hermosa jugada a balón parado que terminó en gol de Taremi que fue anulado por fuera de juego tras la revisión de video.

El destacado extremo belga Jérémy Doku no vio acción debido a una enfermedad.

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FUENTE: AP