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Irán ejecuta a condenado por matar a miembro de fuerzas de seguridad en 2022

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Las autoridades iraníes informaron que ejecutaron a un hombre el domingo, condenado por matar a un integrante de las fuerzas de seguridad durante las protestas nacionales de 2022 que estallaron tras la muerte de una joven bajo custodia de la policía de la moral del país.

Las autoridades indicaron que el tiroteo mortal ocurrió durante los disturbios en Teherán, donde los manifestantes bloquearon carreteras y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad.

Señalaron que Aref Khoshkar estaba armado con una pistola de perdigones y disparó contra personal de seguridad, hiriendo a Salman Amirahmadi, quien posteriormente murió en un hospital.

Según las autoridades, Khoshkar confesó que disparó el arma desde el techo de una casa y la arrojó a un contenedor de basura.

La ejecución es la más reciente de las reportadas en relación con las protestas de 2022, que se extendieron después que Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, muriera bajo custodia policial tras ser detenida por presuntamente violar el estricto código de vestimenta del país.

Organizaciones de derechos humanos han criticado los juicios por las muertes de miembros de las fuerzas de seguridad durante las protestas, al afirmar que a los acusados se les negó el debido proceso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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