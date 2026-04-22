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Irán dispara contra un buque portacontenedores en el estrecho de Ormuz

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — La Guardia Revolucionaria de Irán abrió fuego contra un buque portacontenedores el miércoles en el estrecho de Ormuz, lo que causó daños en la embarcación y elevó aún más la tensión, después de que no se concretaran las conversaciones de alto el fuego previstas en Pakistán.

Petroleros y cargueros fondeados en el estrecho de Ormuz, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto)
Petroleros y cargueros fondeados en el estrecho de Ormuz, el sábado 18 de abril de 2026. (AP Foto) AP

El centro de Operaciones Marítimas de Comercio (UKMTO, por sus siglas en inglés) del ejército británico indicó que el ataque ocurrió alrededor de las 7:55 de la mañana en el estrecho y tuvo como objetivo un buque portacontenedores.

El UKMTO señaló que una lancha cañonera de la Guardia no llamó al buque antes de disparar.

Añadió que nadie resultó herido y que el ataque no tuvo impacto ambiental.

Irán no reconoció de inmediato la agresión.

Esto ocurre después de que Estados Unidos incautara un buque portacontenedores iraní tras dispararle el fin de semana pasado y abordara un petrolero vinculado al comercio de petróleo de Irán en el océano Índico.

FUENTE: AP

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