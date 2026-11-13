Irán dice a la ONU que el monitoreo nuclear no puede seguir mientras esté bajo bajo amenaza

ARCHIVO - El director general del OIEA, Rafael Grossi, interviene en la Conferencia General del Organismo Internacional de la Energía Atómica en Viena, Austria, el 14 de septiembre de 2026. (AP Foto/Heinz-Peter Bader, archivo) AP

Según un reporte confidencial del Organismo Internacional de Energía Atómica, distribuido a los Estados miembro el viernes y visto por The Associated Press, Teherán insistió en que las conversaciones para reanudar las inspecciones no pueden retomarse en medio de “una serie de amenazas persistentes, explícitas y públicas por parte del presidente de Estados Unidos (…) de cometer nuevos actos de agresión armada” contra Irán, “en particular contra sus instalaciones nucleares”.

Irán afirmó que la situación no se resolverá “hasta que se aborden las causas de raíz de la situación actual y se restablezcan los requisitos esenciales para la aplicación normal de las salvaguardias”, añadió el informe.

Teherán no ha dado a los inspectores del OIEA acceso a los sitios nucleares afectados por los ataques de Israel y Estados Unidos durante la guerra de 12 días en junio de 2025. La agencia nuclear de la ONU tampoco ha podido verificar el estado de las reservas de uranio del país, enriquecido a un nivel cercano al grado armamentístico, desde el bombardeo de junio.

Aun así, Irán reafirmó su “firme compromiso de reanudar la plena aplicación de sus obligaciones de salvaguardias tan pronto como las condiciones jurídicas y reales pertinentes lo permitan”.

La agencia indicó que la falta de información sobre las instalaciones atómicas y el material nuclear iraní es “un motivo de preocupación en materia de proliferación” que “debe corregirse con la máxima urgencia”. El OIEA dijo que está “totalmente preparado para reanudar su actividad de salvaguardias en Irán con poca antelación”.

En una carta a la institución, Teherán también manifestó su preocupación por la reciente oferta de Washington de una recompensa de hasta 20 millones de dólares a cambio de información sobre el programa nuclear iraní. Subrayó la importancia de mantener la “confidencialidad” de las actividades del OIEA y la necesidad de garantizar que la información sobre su programa nuclear no sea “divulgada, mal utilizada o explotada”.

El OIEA alentó a Irán a “considerar medidas técnicas y graduales” para permitir el regreso de los inspectores.

La única instalación inspeccionada en suelo iraní por el OIEA desde junio pasado es la central nuclear de Bushehr. Los inspectores la visitaron entre el 12 y el 15 de septiembre. El reactor que está operativo en la planta utiliza uranio de Rusia enriquecido al 4,5%, un nivel bajo necesario para la generación de este tipo de energía.

Preocupación por un sitio nuclear que nunca fue inspeccionado

En su reporte, el OIEA manifestó también una “creciente preocupación” por la Planta de Enriquecimiento de Combustible de Isfahán. Irán informó por primera vez al organismo sobre la instalación en junio pasado, antes del inicio de los ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Los inspectores tenían una visita programada para el día que comenzó la ofensiva, por lo que tuvieron que cancelarla. El OIEA indicó en su informe que “no conoce” la “ubicación exacta” del lugar ni si contiene material nuclear.

Israel y Estados Unidos iniciaron una guerra de 12 días contra Irán en junio del año pasado, con intensos ataques aéreos contra sus sitios nucleares que dejaron gran parte del programa nuclear de la República Islámica en ruinas, aunque el alcance total de los daños sigue sin estar claro.

Las fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron nuevos ataques militares contra Irán el 28 de febrero, con ofensivas que mataron al líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, y a otros altos funcionarios. El objetivo del operativo fueron las instalaciones de mando de la Guardia Revolucionaria, así como sistemas de defensa aérea, sitios de lanzamiento de misiles y drones y aeródromos militares.

Según el OIEA, Irán tiene una reserva de 440,9 kilos (972 libras) de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, a un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%.

Esas reservas podrían permitirle construir hasta 10 bombas nucleares si así lo decidiera, advirtió el director general del OIEA, Rafael Grossi, en una entrevista con la AP el año pasado. Pero eso no significa que el país tenga de hecho esa arma, agregó.

Normalmente, ese material nuclear altamente enriquecido debería verificarse cada mes, de acuerdo con las directrices de la agencia.

Irán lleva mucho tiempo insistiendo en que su programa es pacífico, pero tanto el OIEA como países occidentales sostienen que Teherán tuvo un programa organizado de armas nucleares hasta 2003.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP