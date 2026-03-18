Irán arremete con ataques contra Israel y vecinos del Golfo mientras Israel golpea Beirut

ARCHIVO - Ali Larijani, en el centro, jefe del Consejo de Seguridad Nacional iraní, hace un gesto a partidarios de Hezbollah, que arrojan arroz para darle la bienvenida ante el aeropuerto internacional Rafik Hariri en Beirut, Líbano, el miércoles 13 de agosto de 2025. (AP Foto/Bilal Hussein, Archivo) AP

Fuego y humo se elevan después de que un dron golpeara un depósito de combustible y obligara a suspender de forma temporal los vuelos cerca del aeropuerto internacional de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, la madrugada del lunes 16 de marzo de 2026. (AP Foto) AP

Israel mantuvo una intensa presión sobre Líbano con ataques que, según dijo, tuvieron como objetivo a milicianos de Hezbollah respaldados por Irán, alcanzando varios edificios de apartamentos en Beirut y matando al menos a seis personas.

En Irán, el complejo de la central nuclear de Bushehr fue alcanzado por un proyectil, pero no hubo heridos y la planta no sufrió daños, informó el Organismo Internacional de Energía Atómica tras recibir un reporte de Teherán. El director del OIEA, Rafael Grossi, reiteró su llamado “a la máxima moderación durante el conflicto para evitar el riesgo de un accidente nuclear”.

El poder judicial iraní reportó la ejecución de un hombre acusado de espiar para la agencia de inteligencia Mossad de Israel. La agencia de noticias Mizan, del poder judicial, identificó al hombre como Kourosh Keyvani y afirmó que “proporcionó imágenes e información sobre lugares sensibles” al Mossad.

Irán, uno de los países que más ejecuta en el mundo, desde hace tiempo condena a muerte a personas tras declararlas culpables de cargos de espionaje en audiencias a puerta cerrada, en las que no pueden rebatir plenamente los casos en su contra.

Por su parte, el precio del crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo obstinadamente por encima de los 100 dólares por barril en las primeras operaciones del miércoles, con un alza de más del 40% desde el inicio de la guerra.

Desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán para iniciar la guerra el 28 de febrero, Irán ha atacado la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo, así como bases militares, como parte de una estrategia para elevar los precios del petróleo y presionar a Washington para que retroceda.

Irán ataca a estados del Golfo

Se reportaron nuevos ataques en varios países del Golfo a primera hora del miércoles, incluidos la vasta Provincia Oriental de Arabia Saudí, donde se encuentran muchos de sus yacimientos petrolíferos, así como Kuwait, Bahrein, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que un proyectil provocó un pequeño incendio en su base en Emiratos Árabes Unidos, cerca de Dubái, pero no causó heridos. Sus comentarios parecieron corresponderse con explosiones escuchadas cerca de la Base Aérea de Al Minhad, utilizada por naciones occidentales como centro de tránsito para el conjunto de Oriente Medio.

Arabia Saudí derribó un misil balístico que tenía como objetivo el área de la Base Aérea Príncipe Sultán, que alberga fuerzas y aeronaves estadounidenses.

Irán tampoco ha mostrado señales de relajar su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz, la ruta marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial, lo que ha alimentado crecientes preocupaciones sobre una crisis energética global.

El Comando Central de Estados Unidos informó que el ejército estadounidense lanzó el martes varias bombas penetradoras profundas de 5.000 libras contra emplazamientos de misiles iraníes a lo largo de la costa de Irán, cerca del estrecho.

Irán lanza misiles de múltiples ojivas contra Israel

En respuesta a la muerte de Alí Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y una de las figuras más poderosas del país, la Guardia Republicana informó el miércoles que había atacado el centro de Israel con misiles de múltiples ojivas, que tienen mayores probabilidades de evadir los sistemas de defensa antimisiles y pueden saturar los sistemas de seguimiento por radar.

Israel reportó al menos dos andanadas de fuego entrante y el servicio médico del país indicó que dos personas murieron en Ramat Gan, al este de Tel Aviv.

La Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán señaló que la fuerza lanzó los misiles de múltiples ojivas Khorramshahr-4 y Qadr para vengar la muerte de Larijani. Imágenes grabadas por The Associated Press mostraron al menos un misil liberando municiones de racimo sobre Israel.

Larijani, expresidente del Parlamento, fue un asesor principal de políticas del fallecido líder supremo Alí Jamenei en materia de estrategia en las conversaciones nucleares con el gobierno de Trump. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó en enero por su papel “coordinando” la violenta represión de Irán contra protestas a nivel nacional.

El general Gholam Reza Soleimani, jefe de la milicia Basij de la Guardia Revolucionaria, también murió en un ataque israelí el martes. Soleimani fue sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países por su papel en la represión de la disidencia durante años a través del Basij.

La embajada de Estados Unidos en Bagdad también fue atacada por segundo día consecutivo a primera hora del miércoles, dijeron dos funcionarios de seguridad iraquíes, bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar.

No se dispuso de más detalles de inmediato, pero grupos de milicias proiraníes han estado atacando regularmente objetivos estadounidenses en Irak desde el inicio de la guerra. El martes, un dron se estrelló dentro del complejo de la embajada en Bagdad.

Reanudación de ataques israelíes en Líbano

Israel redujo a escombros un edificio de apartamentos en el centro de Beirut aproximadamente una hora después de emitir un aviso de evacuación. Era el cuarto ataque al edificio, pero tres impactos la semana pasada no lograron derribarlo.

El ejército israelí sostuvo que el edificio estaba siendo utilizado por Hezbollah para almacenar “millones de dólares destinados a financiar sus actividades”, sin aportar pruebas.

No hubo reportes inmediatos de víctimas, pero otros ataques contra edificios de apartamentos en el centro de Beirut han matado al menos a seis personas y herido a otras 24, según el Ministerio de Salud de Líbano.

El ejército israelí también dijo que había iniciado una oleada de ataques contra Hezbollah en el sur de Líbano “en respuesta a disparos hacia territorio israelí”.

Los ataques de Israel han desplazado a más de 1 millón de libaneses —aproximadamente el 20% de la población—, según el gobierno libanés, que afirma que más de 900 personas han muerto. En Israel, 14 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Al menos 13 miembros del ejército de Estados Unidos han muerto.

Más de 1.300 personas han muerto en Irán desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero, según la Media Luna Roja iraní.

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Rising informó desde Bangkok; AlJoud desde Beirut. El periodista de The Associated Press Qassim Abdul-Zahra en Bagdad contribuyó a esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP