americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Irán abre su Mundial marcado por la geopolítica con un empate 2-2 ante Nueva Zelanda

INGLEWOOD, California, EE.UU. (AP) — Irán inauguró su Mundial cargado de tensión política el lunes con un empate 2-2 ante Nueva Zelanda, a la que alcanzó dos veces en el marcador, la última con un tanto de Mohammad Mohebbi a los 64 minutos.

Mohammad Mohebbi, de Irán, festeja luego de marcar el segundo tanto de su equipo ante Nueva Zelanda en un encuentro del Mundial, realizado el lunes 15 de junio de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill)
Mohammad Mohebbi, de Irán, festeja luego de marcar el segundo tanto de su equipo ante Nueva Zelanda en un encuentro del Mundial, realizado el lunes 15 de junio de 2026 (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Ramin Rezaeian anotó el primer tanto iraní y aportó la asistencia en el gol de Mohebbi. El ciclo mundialista de los Guepardos Persas ha estado convulsionado desde que Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el 28 de febrero.

Irán finalmente decidió competir, incluso después de que la FIFA rechazó su solicitud de trasladar sus tres partidos de la fase de grupos fuera de Estados Unidos.

La selección iraní trasladó su base de entrenamiento durante el torneo del estado de Arizona a la ciudad mexicana de Tijuana. El equipo vuela a Estados Unidos el día anterior a cada partido antes de regresar rápidamente a México.

El conjunto comenzó el torneo ante una nutrida multitud de seguidores en el SoFi Stadium, cerca de Los Ángeles, que alberga la mayor población de expatriados iraníes.

Mientras varios cientos de iraní-estadounidenses protestaban contra el gobierno en el exterior, muchos aficionados de la diáspora abuchearon y dieron la espalda al campo durante el himno nacional. Pero casi todos parecieron apoyar a los jugadores iraníes una vez que comenzó el partido.

Elijah Just marcó temprano en cada tiempo por Nueva Zelanda, pero Irán respondió en dos ocasiones para mantener a los All Whites sin victorias en su historia en los Mundiales.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Cubano de Lehigh Acres termina arrestado por disparar contra un dron policial
CAPTADO EN CAMARA

Cubano de Lehigh Acres termina arrestado por disparar contra un dron policial

A MÍ ME ELIGIERON: Díaz-Canel responde a periodista de EEUU sobre elecciones en Cuba

"A MÍ ME ELIGIERON": Díaz-Canel responde a periodista de EEUU sobre elecciones en Cuba

Euforia global tras acuerdo entre EEUU e Irán: cae el petróleo y las bolsas se disparan

Euforia global tras acuerdo entre EEUU e Irán: cae el petróleo y las bolsas se disparan

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Muere Yamir Robinson, el Teacher de Kola Loka, tras una dura batalla contra el cáncer en España

Muere Yamir Robinson, "el Teacher" de Kola Loka, tras una dura batalla contra el cáncer en España

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter