Investigan a militares de Perú tras disparar contra vehículo que dejó 5 muertos en los Andes

En un comunicado, la fiscalía indicó que indaga a ocho militares por el presunto asesinato en un suceso ocurrido la madrugada del sábado en una vía remota del distrito de Colcabamba. La fiscalía indicó que aplicará el Protocolo de Minnesota, una guía de Naciones Unidas para investigar ejecuciones extrajudiciales.

El comando conjunto de las fuerzas armadas dijo el lunes en un comunicado que una patrulla militar fue “atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico” y ante el “riesgo real e inminente” los militares actuaron en “legítima defensa”.

El jefe de la policía peruana Óscar Arriola añadió a la prensa que la víctima colombiana —Nilson Montenegro, de 25 años y nacido en Cali— había ingresado a Perú de forma irregular y tenía antecedentes por tráfico de armas. La máxima autoridad policial peruana no dio más detalles.

Los familiares de los asesinados protestaron el lunes frente a la fiscalía en el distrito de Pampas. Según los familiares, las víctimas regresaban de una aldea rural de Colcabamba, llamada Huallhua, tras un campeonato de fútbol cuando fueron atacados en una carretera por la patrulla que realizó alrededor de 60 disparos.

El abogado de las víctimas, Anthony Crespo, indicó a la prensa local que los sucesos ocurrieron de forma diferente a lo afirmado por los militares y la policía. Añadió que no conocen las razones por las cuales los militares atacaron a los jóvenes cuyas edades varían entre 18 y 30 años.

Crespo señaló que el colombiano Montenegro tenía un permiso para permanecer en Perú, vivía en la ciudad de Huancayo y alquilaba sus servicios por jugar fútbol cobrando 43 dólares por encuentro. Montenegro había jugado en Huallhua antes de que ocurra el confuso incidente que acabó con su vida.

El abogado también ha indicado que los militares no tenían un fiscal junto a ellos cuando desarrollaron el operativo, vestían ropas de civil y no han sido interrogados hasta el momento. Añadió que en el vehículo donde iban las víctimas no se ha encontrado ninguna arma de fuego, tampoco droga.

“El comunicado del comando conjunto de las fuerzas armadas es una justificación para intentar darle alguna justificación a esta intervención ilegal en todo sentido”, indicó el abogado Crespo.

La zona donde ocurrió el incidente forma parte de una amplia área llamada Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, por donde por décadas se transporta droga que es llevada hasta la Amazonía para luego ser exportada de Perú usando avionetas hacia Bolivia, Brasil y Paraguay.

Autoridades y estudiosos indican por décadas que para el transporte de drogas en zonas rurales se usan a jóvenes que caminan por varios días llevando mochilas cargadas con drogas a través de zonas agrestes en viajes donde pueden ser atrapados por las autoridades o asaltados por otros narcotraficantes.

Grupos especiales de la policía antinarcóticos, que reciben apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, han investigado en diversos casos a policías y militares involucrados en el robo de droga en las últimas décadas.

FUENTE: AP