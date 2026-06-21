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Investigan incidente que obligó a vuelo de Delta a abortar el aterrizaje

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) investiga un incidente de alto riesgo entre dos vuelos comerciales que estuvieron en peligro de colisionar la mañana del sábado en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

ARCHIVO - La torre de control del aeropuerto Logan, el 9 de diciembre de 2025, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa, archivo)
ARCHIVO - La torre de control del aeropuerto Logan, el 9 de diciembre de 2025, en Boston. (Foto AP/Charles Krupa, archivo) AP

Un vuelo de Delta Air Lines procedente de Dallas tuvo que realizar una maniobra de aproximación frustrada, o aterrizaje abortado, para evitar impactarse con un avión de American Airlines que despegaba desde una pista que se cruzaba, según la FAA y los registros de vuelo.

El portavoz de la aerolínea indicó que la tripulación del vuelo 2351 de Delta coordinó con el control de tráfico aéreo para efectuar la maniobra. El avión, que llevaba a bordo a 129 pasajeros y seis miembros de la tripulación, aterrizó sin problemas y el desembarque se realizó con normalidad, según el portavoz.

American Airlines y el aeropuerto remitieron las solicitudes de comentarios a la FAA.

Según la FAA, las aproximaciones frustradas son procedimientos seguros y rutinarios que se realizan a discreción del piloto o de los controladores de tráfico aéreo.

Este incidente ocurre tras varios accidentes de aviación en los últimos días.

Un fundador de una empresa de videojuegos murió el sábado en un choque aéreo en Francia. A principios de esta semana, un jet ejecutivo se estrelló en Laredo, Texas, y murió una persona que iba a bordo.

Un B-52 se estrelló el lunes durante un vuelo de prueba en la Base Aérea Edwards, en California, y murieron las ocho personas que iban a bordo. Y el domingo pasado murieron 12 personas cuando se estrelló en Missouri un avión que participaba en una salida de paracaidismo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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