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Investigan aparente agresión contra león marino en California

SAN DIEGO (AP) — Las autoridades están investigando un video que parece mostrar a una persona pateando a un león marino en una playa de California.

Un león marino en La Jolla, San Diego, el 10 de octubre del 2023. (AP foto/Gregory Bull)
Un león marino en La Jolla, San Diego, el 10 de octubre del 2023. (AP foto/Gregory Bull) AP

Un portavoz de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica confirmó el domingo que hay una investigación en curso sobre el incidente, pero declinó ofrecer detalles.

El video parece mostrar a una persona lanzando patadas al león marino en La Jolla Cove, en San Diego, mientras al menos otra persona se ríe. La persona sigue al león marino y le lanza más patadas al animal mientras éste intenta alejarse.

“La Oficina de Cumplimiento de la Ley de NOAA Fisheries está investigando reportes de un video en redes sociales que muestra una interacción entre un individuo y un león marino, presuntamente en La Jolla Cove", declaró un portavoz de la agencia. "En el video, el individuo parece estar pateando al león marino. Esta es una investigación en curso y no podemos proporcionar más detalles en este momento”.

La persona que aparece en el video no ha sido identificada públicamente.

Los leones marinos están protegidos a nivel federal bajo la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. Las directrices de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica señalan que las personas deben mantenerse al menos a 50 pies (15 metros) de distancia de los leones marinos, las focas y otras especies protegidas por la ley.

“Este repugnante acto de crueldad animal es inaceptable”, escribió en X el alcalde de San Diego, Todd Gloria. Reconoció la investigación federal y afirmó que ha ordenado a las fuerzas del orden locales revisar las imágenes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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